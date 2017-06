Uutinen

Kymen Sanomat: Vuokratyön kysyntä kasvanut Kotkassa — työllistyminen voi silti olla vaikeaa Kotkalainen Minna Itkonen työskentelee toista kesää Kotkan Sokoksen naistenvaateosastolla. Aiemmin Itkonen työskenteli kotkalaisessa lastenvaateliikkeessä, mutta liikkeen sulkemisen jälkeen Itkonen on ollut työttömänä ja tehnyt joitain lyhyitä pätkiä töitä. — Vaikka sitä ei suoraan myönnetä, ei kukaan palkkaa enää yli 50-vuotiaita. Jostain syystä työnantajat eivät ymmärrä, että olemme oikeastaan parhaassa työiässä, koska meillä ei ole enää esimerkiksi lapsia kotona, Itkonen pohtii. Laivakokin koulutuksen saanut Itkonen kertoo olevansa kiinnostunut palveluammateista, mutta niihin on vaikea päästä, jos on oppinut työn tekemällä, mutta ei ole kouluttautunut alalle. — Minusta on ihanaa olla tekemisissä ihmisten kanssa. Esimerkiksi Sokoksella työskentelystä olen pitänyt paljon. Itkonen kertoo, että tällä hetkellä töitä on elokuuhun loppuun asti. Sen jälkeen mitään varmaa ei ole tiedossa. Vaikka vakituista työtä ei olekaan löytynyt, Itkonen on kohdannut läheltä piti -tilanteita. — Yhdessä työpaikassa sanottiin, että seuraavaksi nähdään koulutuksessa, mutta paikka jäi silti saamatta. Kaikesta huolimatta aina pitää olla positiivinen. Opteam Kymenlaakson yrittäjä Jukka Westerholm kertoo, että työtilanne Kotkassa on piristynyt viime vuoteen verrattuna. — Ainakin meillä on töitä riittänyt, ja rekrytoimme koko ajan lisää työntekijöitä. Kaikki työpaikkamme eivät ole julkisessa haussa, koska aika usein löydämme sopivan työntekijän järjestelmästämme työnantajan toiveiden perusteella. Työntekijöitä Opteamilla on Kymenlaaksossa noin sata, joista Westerholm arvioi puolen olevan Kotkassa ja Haminassa. Mukaan on sekä lyhyet keikkatyöt että vakituisesti Opteamin kautta töissä olevat. Vakituisessa työsuhteessa olevia on Westerholmin mukaan noin 20 prosenttia kaikista työntekijöistä. Tulevan kesän tapahtumilla on Westerholmin työllistävä vaikutus Kotkassa, kun työntekijöille on tarjolla normaalia enemmän keikkatöitä. —Kotkassa järjestettiin jokin aika sitten Metallimestarit-koulutus, jolla annettiin lisäkoulusta metallialan työntekijöille. Kurssin 17 osallistujasta suurin osa työllistyi vakituisesti alan yrityksiin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/20/Vuokraty%C3%B6n%20kysynt%C3%A4%20kasvanut%20Kotkassa%20%E2%80%94%20ty%C3%B6llistyminen%20voi%20silti%20olla%20vaikeaa/2017322385936/4