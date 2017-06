Uutinen

Kymen Sanomat: Metsolan kampus tulossa käyttöikänsä päähän: ”Jos joku lähtee sitä korjaamaan, se maksaa 30-40 miljoonaa” Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) Metsolan kampus on tulossa käyttöikänsä päähän. Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja ja rehtori Heikki Saastamoinen kertoo, että uudisrakennus tulee halvemmaksi kuin nykyisen kampuksen peruskorjaus. Xamk suunnittelee rakentavansa uuden kampuksen Kotkan Kantasatamaan. Uudisrakennuksen arvioidaan valmistuvan vuonna 2022. Saastamoisen mukaan Metsolan kampuksen jatkokäyttö vaatisi ainakin 85-prosenttisen peruskorjauksen. — Jos joku lähtee sitä korjaamaan, se maksaa 30—40 miljoonaa. Kysymys on, että kuka haluaa saneerata sellaisen 1970-luvun alun kiinteistön 40 miljoonalla? Saastamoinen kertoo, että Metsolan kampuksella ei ole todettu terveysongelmia, mutta kosteusongelmia on väistämättä edessä, jos rakennusta ei saneerata. Kiinteistö kaipaa myös esimerkiksi putkiremonttia. Metsolan kampus ei myöskään täysin sovellu ammattikorkeakoulun nykyisiin tarpeisiin. Xamk pärjäisi nykyistä pienemmässä rakennuksessa, mutta samalla Metsolan luokkahuoneet ovat liian pieniä. — Ryhmäkoot ovat muuttuneet ja tarvitsemme tiloja, missä pystytään toimimaan isommissa ryhmissä. Tyypillisesti Metsolan tilat ovat liian pienille ryhmille. Saastamoisen mukaan ammattikorkeakoulut ovat menossa samaan suuntaa kuin yliopistot, joissa kustannussyistä teoriaa opetetaan isoille ryhmille. Käytännön harjoitukset järjestetään sen jälkeen pienemmissä ryhmissä. Xamk ei omista Metsolan kiinteistöä itse, vaan kampus kuuluu Kotkan ja Kouvolan kaupunkien omistamalle kiinteistöyhtiölle. Metsolan kampuksen lopullisesta kohtalosta päättävät kaupungit. Saastamoisen on vaikea kuvitella ”monoliittiseksi” kuvaamalleen rakennukselle muuta käyttöä kuin ehkä jonkinlaisena väliaikaisena väistötilana. — Kaupunkien pitää ratkaista asia, mutta voisin kuvitella, että rakennus puretaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/20/Metsolan%20kampus%20tulossa%20k%C3%A4ytt%C3%B6ik%C3%A4ns%C3%A4%20p%C3%A4%C3%A4h%C3%A4n%3A%20%E2%80%9DJos%20joku%20l%C3%A4htee%20sit%C3%A4%20korjaamaan%2C%20se%20maksaa%2030-40%20miljoonaa%E2%80%9D/2017322390135/4