Kymen Sanomat: Lottovoitto osuu Haminaan — kesäteatterissa kommelluksia ja äkkikäänteitä Mitä tapahtuisi, jos lotossa tulisi jättipotti? Tähän kysymykseen antaa vastauksen Haminan kesäteatterin uusi näytelmä Seitsemän suloista syytä. Sipoolaisen Antti Sevannon käsikirjoittaman ja ohjaaman musiikkikomedian aiheena on monen unelmoima äkkirikastuminen. Kun tavallinen perheenäiti Noora Kankaanpää voittaa lotossa 17 miljoonaa euroa kesken suvun mökkireissun, alkaa varsinainen tunteiden vuoristorata, josta ei vauhtia ja äkkikäänteitä puutu. — Tämä on kepeä kesäinen koko perheen komedia, jossa on paljon laulua ja tanssia. Näytelmässä pohditaan myös rakkautta ja muita elämän tärkeitä asioita, päähenkilöä Nooraa näyttelevä Mari Teittinen kertoo. Komedia saa ensi-iltansa tiistaina 27. kesäkuuta Ruutikellarin takana sijaitsevassa Hämeenlinnan bastionissa. Viime kesänä valmistuneen kesäteatterin näyttämöllä nähdään 25 harrastajaa, jotka ovat 11—71-vuotiaita. Porukan nuorin on Thimblin Kankala,11, joka tekee nyt debyyttinsä Haminassa. — Tämä on ollut tosi kivaa. Olen aina halunnut olla mukana kesäteatteriesityksessä, hän sanoo. Nuoria näyttelijöitä on peräti 12. Heistä suurimmalla osalla on näyttelijäkokemusta Haminan kansalaisopiston nuorten teatteriryhmistä. Seitsemän vuotta teatteria harrastanut Emmiina Tuononen, 15, oli mukana myös viime kesänä Ulvovassa myllärissä. — Joka kerralla oppii jotain uutta. 12-vuotias Henna Mäkelä kertoo, että aikuisten kanssa näytteleminen on opettanut hänelle uusia asioita, esimerkiksi sen, miten olla luonnollinen lavalla. — Välillä ei edes tunnu, että näyttelisi aikuisten kanssa, koska he ovat niin hauskoja. Näytelmää siivittää musiikkikattaus viime vuosien hittejä ja ikivihreitä. Mukana on kaikkiaan 13 tanssillista musiikkinumeroa. Haminan Teatteriyhdistyksen puheenjohtajana toimiva Teittinen odottaa, että tänä kesänä rikottaisiin edellisvuoden katsojamäärä. Sateisena viime kesänä esitetty Ulvova mylläri keräsi vain 3 700 katsojaa, vaikka näytelmä sai kiitettävää palautetta. — Toivomme nyt parempaa säätä. Uusi kesäteatteri on loistava paikka. Tuntuu hyvältä palata sinne. Seitsemän suloista syytä -musiikkikomedian ensi-ilta tiistaina 27.6. Haminan kesäteatterissa (Roopertinkatu, Hämeenlinnan bastioni). Esitykset jatkuvat 11.8. asti. Lue koko uutinen:

