Kymen Sanomat: Leena Nurmi ei halua erikoistua — ”sprinttikin on ihan oikeaa kestävyysurheilua” Kotkalaishiihtäjä Leena Nurmi, 23, sai pari viikkoa sitten tiedon, että on tullut valituksi aikuisten maajoukkueen sprinttihaastajien ryhmään. Kaiketi siksi, että hän ylsi viime talvena Keuruun SM-sprintissä neljänneksi ja tuli valituksi Lahden MM-joukkueen varahiihtäjäksi. Onko sprintistä tulossa nyt sinun päämatkasi? — Se on aina ollut minulle sopivampi laji kuin distanssi (pidemmät matkat). Ja nyt kun kilpailu maajoukkueessa on kivikovaa, sprintissä on ainakin lyhyellä tähtäimellä paremmat mahdollisuudet päästä maailmancupiin ja arvokisoihin, Nurmi sanoo. Lahdessa MM-sprintti ei kiinnostanut Suomen eturivin naishiihtäjiä lainkaan, sillä se käytiin vapaalla hiihtotavalla. Kaksissa seuraavissa kisoissa, ensi talven olympialaisissa Etelä-Koreassa ja vuoden 2019 MM-kisoissa Itävallan Seefeldissä sprintit hiihdetään perinteisellä tyylillä, ja tilanne muuttuu täysin. — Kyllä olympiasprintti varmasti kiinnostaa kaikkia perusrungon hiihtäjiä — etenkin, koska se kilpaillaan rankassa maastossa. Se ei todellakaan ole mikään kaupunkisprintti, Nurmi sanoo. — Olympialaiset taitavat olla minulle vielä utopiaa, mutta seuraavan talven MM-kisat ovat realistisempi tavoite. Viime talvena pääsin jo niin lähelle. Nurmi korostaa, ettei aio erikoistua pelkästään sprintteriksi. — Sprintti palvelee myös muiden matkojen hiihtämistä, sillä sekin on ihan oikeaa kestävyysurheilua. Jos hiihdät sprintissä neljä lähtöä, se on vähintään yhtä kovaa hommaa kuin normaalimatkatkin. Nurmi pyrkii harjoittelemaan ja leireilemään kesän ja syksyn ajan järkevästi. Hyödyttömiin leireihin ei ole varaa, sillä Hiihtoliitolle MM-kisoista langennut lasku tuntuu edustushiihtäjienkin kukkarossa. Omavastuusosuudet ovat tuntuvasti isompia kuin ennen. Lue koko uutinen:

