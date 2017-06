Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaakson Jätteelle Suomalaisen Työn Liiton huomionosoitus työstä jätehuollon parissa Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Kymenlaakson Jätteelle Yhteiskunnallinen yritys -merkin osoituksena tärkeästä työstä jätehuollon parissa. Yhteiskunnallinen yritys -merkin voi saada yritys, joka on perustettu tuottamaan yhteiskunnallista tai ekologista hyvää ja joka käyttää suurimman osan voitostaan yhteiskunnallisen haasteen ratkaisemiseen. Myös toiminnan avoimuudella on paikallisuudella on merkitystä merkkiä jaettaessa. Brand manager Niina Ollikka Suomalaisen Työn Liitosta sanoo, että Kymenlaakson Jäte on toimialueen jätehuollon asiantuntija ja kehittäjä, joka on lähellä asiakasta. – He uudistavat toimintatapojaan jatkuvasti tehokkaammiksi ja vähemmän ympäristöä kuormittaviksi soveltaen parhaita käyttökelpoisia tekniikoita. Näin yritys kantaa ympäristövastuuta ja pystyy toimimaan resurssiviisaasti ja tämä on erittäin tärkeää ympäristön kannalta, Ollikka toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/20/Kymenlaakson%20J%C3%A4tteelle%20Suomalaisen%20Ty%C3%B6n%20Liiton%20huomionosoitus%20ty%C3%B6st%C3%A4%20j%C3%A4tehuollon%20parissa/2017522389819/4