Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka lähtee sote-kokeiluun, Haminakin hyväksyi sen Kotka on sittenkin lähdössä mukaan sote-palveluiden valinnanvapauden kokeiluun. Kaupunginhallitus päätti valinnanvapauskokeilun hakemisesta maanantaina äänin 11-2. Vastaan jää haraamaan enää vasemmistoliitto. SDP oli vielä sosiaali- ja terveyslautakunnassa kokeilua vastaan, mutta hyväksyi ajatuksen lisäyksellä, jonka mukaan yhtiöittämisvelvoitteen poistuminen lainsäädännöstä merkitsee myös Kymenlaaksossa luopumista valinnanvapauspalveluiden yhtiöittämisestä. Yhtiöittämispakko on vastatuulessa eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Myös Haminan hallitus hyväksyi maanantaina kokeiluun osallistumisen. Ympyräkaupungissa vastaan harasivat perussuomalaisten kaksi edustajaa. Kolmas kokeilukaupunki Kouvola päättää osallistumisestaan juhannuksen jälkeen. Jos Kouvola torjuisi sen, koko asia raukeaa. Ministeriö edellyttää, että kokeilumaakunnissa yli 85 prosenttia väestöstä tulee valinnanvapauden piiriin. Toteutuuko, sote-uudistus ja siihen liittyvä kokeilu, on vielä useamman mutkan takana. Eduskunnan pitäisi saada kesän aikana hyväksyttyä laajan uudistuspaketin keskeisiä lakeja. Jos ne etenevät hallituksen toivomalla tavalla, osa maakunnista saa luvan kokeilla ensi vuonna valinnanvapautta. Halukkuutta on lähes kaikissa maakunnissa, joten Kymenlaakson mukaanpääsy siihen on epävarmaa. Kokeilumaakunnille on luvassa myös valtion ylimääräistä rahoitusta ja asiantuntijatukea. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/20/Kotka%20l%C3%A4htee%20sote-kokeiluun%2C%20Haminakin%20hyv%C3%A4ksyi%20sen/2017322386238/4