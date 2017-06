Uutinen

Kymen Sanomat: Kilpaväännössä luita ei katkeile — suoritus keskeytetään käden mennessä virheasentoon Perinteisesti kädenvääntöä pidetään vaarallisena lajina, jossa luita katkeilee ja käsiä menee sijoiltaan. Kotkalaisen voimailuseura Team Skipin valmentajiin kuuluva Marko Lommi tyrmää lajin vaarallisuuden heti keskustelun alussa. — Juuri ravintolapöydissä käydyt vääntämiset ovat niitä vaarallisimpia. Siellä sattuu vahinkoja. Kilpailut ja harjoitukset ovat hyvin valvottuja tapahtumia, joissa vääntäjien terveys on etusijalla, Lommi sanoo. Kädenväännössä kilpaillaan sitä varten erikseen rakennetulla pöydällä. Pöydässä on pehmusteita, jotka suojaavat käsiä ja lisäksi tukikahvat vapaaksi jäävälle kädelle. Kahvalla saadaan voimaa tuotettua laajemmalta alueelta kuin pelkästään kädestä. Se antaa tukea ja pitää kädenvääntökulman turvallisena. Seinäjoen SM-kilpailuissa kaksi kultaa junioreiden ja yhden pronssin noviisien yli 90 kilon sarjassa vääntänyt Janne Kelkka ei ole koskaan kokenut lajia vaaralliseksi. — Kilpailuissa tuomarit tarkkailevat suorituksia hyvin tarkasti. Suoritus keskeytetään heti, jos käsi näyttää menevän virheasentoon, Kelkka sanoo. 18-vuotias Kelkka on itse säästynyt lajin parissa vammoitta. Isoin riesa ovat kilpailujen jälkeen käsiin tulevat hermokivut. — Kisoissa käsien lihakset ja hermostot joutuvat koville. Kädet voivat olla kisojen jälkeen useamman päivän arat, mutta palauttavat harjoitukset ja lepo auttavat, Kelkka kertoo. Kädenväännön kohdalla päästään puhumaan ikuisuusaiheesta. Mikä tekee lajista urheilua? Team Skipin Netta Ristolan mukaan laji on urheilua. — Moni luulee, että kädenvääntö perustuu ainoastaan käden voimaan. Tämä on virhe, sillä tosiasiassa koko kroppa tekee työtä, hän perustelee. Voimaa pitää osata tuottaa käsien lisäksi kylki- ja jalkalihaksilla. Lajin pariin voi hakeutua, vaikka ei olisi minkäänlaista aiempaa voimailutaustaa. — Uusien harrastajien kanssa aloitetaan vääntötekniikoista ja liikeradoista. Sen jälkeen aloitellaan rakentamaan voimaharjoittelua, valmentaja Lommi sanoo. Tyypilliset kädenvääntöharjoitukset koostuvat lämmittelystä, tekniikkaharjoittelusta ja kevyestä voimaharjoittelusta Lue koko uutinen:

