Uutinen

Kymen Sanomat: Juhannus muuttaa aikatauluja ja aukioloaikoja — katso muistilista! Alkot Alkon myymälät palvelevat normaalisti torstaina 22.6. kello 9—20. Juhannusaattona ne ovat auki kello 9—13. Seuraavan kerran Alkot palvelevat maanantaina 26.6. Kaupat Kauppojen aukioloajat vapautuivat vuoden 2016 alusta. Tarkemmat tiedot kauppojen aukioloajoista löydät niiden nettisivuilta. Lääkäripäivystys Kaikesta päivystystoiminnasta vastaa Kymenlaakson keskussairaala 24 tuntia vuorokaudessa, puh. 020 633 1000. Haminan sairaalan päivystyspoliklinikka on avoinna joka päivä klo 8—22, puh. 05 749 3217. Yöpäivystys on Kymenlaakson keskussairaalassa. Hammaslääkäri Kuntien yhteinen hammaslääkäripäivystys on iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä Kymenlaakson keskussairaalassa (Carea). Yhteys aina ensin puhelimitse numeroon 020 633 1000. Apteekit Kotkansaarella päivystää juhannusviikolla Keski-Kotkan apteekki. Se on auki perjantaina kello 8.30—15 ja lauantaina 10—18, sunnuntaina 10—18. Kauppatorin apteekki on auki perjantaina 8.30—13, lauantaina ja sunnuntaina suljettu. Kotkan II uusi apteekki on perjantaina avoinna kello 8.30—12, lauantaina suljettu ja sunnuntaina auki kello 12—16. Helilän Keskus-Apteekki on auki perjantaina kello 8—16 . Lauantaina se palvelee kello 11—15 , sunnuntaina kello 11—15. Kontio-Apteekki palvelee perjantaina 8—16, lauantaina ja sunnuntaina apteekki on suljettu. Omega-Apteekki on suljettu perjantaista sunnuntaihin. Hakamäen apteekki on perjantaina auki kello 8—14 ja suljettu lauantaina ja sunnuntaina. Metsolan Ankkuriapteekki on perjantaina auki kello 9—17 ja kiinni lauanataina ja sunnuntaina. Karhuvuoren Ankkuriapteekki on kiinni perjantaista sunnuntaihin. Haminan Uusi Apteekki päivystää juhannuksena. Se on auki perjantaina 8.30—13, lauantaina 10—16 ja sunnuntaina 10—16. Keskus-Apteekki on auki perjantaina kello 8.30—14, lauantaina ja sunnuntaina suljettu. Pyhtään apteekki palvelee perjantaina klo 9—12. Lauantaina ja sunnuntaina suljettu. Eläinlääkärit Etelä-Kymenlaaksossa eläinlääkäripäivystys järjestetään Kotkan ja Haminan yhteistyönä. Päivystysalueena on Kotka, Pyhtää, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä. Päivystävän eläinlääkärin tavoittaa yhteisestä päivystysnumerosta 0600 14499. Puhelun hinta on 2,04 €/min + pvm arkisin kello 16—22 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä kello 08—22. Puhelun hinta on kaikkina päivinä 4,06 €/min + pvm kello 22—08. Päivystyspaikka vaihtelee sen mukaan, kuka eläinlääkäreistä on päivystysvuorossa. Junat Junat noudattavat torstaina perjantain aikatauluja. Juhannusaattona junat liikkuvat lauantain aikataulujen mukaan ja lauantaina sunnuntain aikataulujen mukaan. Sunnuntaina junat liikkuvat sunnuntain aikataulujen mukaan. Aikatauluista löytyy myös joitain muita poikkeuksia. Lisätietoa: www.vr.fi. Jäteasemat Torstaina Heinsuon jäteasema palvelee klo 9—15. Juhannusaattona, juhannuspäivänä sekä sunnuntaina Heinsuon jäteasema on suljettu. Kirjastot Kotkan kaupunginkirjaston toimipisteet ovat torstaina 22.6. avoinna kello 9 — 16, kirjastoauto on poissa liikenteestä. Perjantaista sunnuntaihin kaikki toimipisteet suljettu ja kirjastoauto poissa liikenteestä. Karhuvuoren kirjastossa pääsee asioimaan omatoimisesti torstaista sunnuntaihin kello 7—16. Haminan pääkirjasto ja Ruissalon kirjasto palvelevat torstaina kello 10—14. Molemmat kirjastot ovat suljettu perjantaista sunnuntaihin. Ruissalon kirjaston omatoimikirjasto on torstaina avoinna kello 7—20 ja perjantaista sunnuntaihin kello 7—18. Haminan kirjastoauto ei aja iltareittejä juhannuksen aatonaattona torstaina. Pyhtään kirjasto palvelee torstaina kello 10—14 ja aukeaa seuraavan kerran maanantaina. Omatoimikirjasto on käytettävissä joka päivä kello 7—20. Kymen Sanomat Kymen Sanomat ilmestyy juhannusaaton aattona 22.6. ja seuraavan kerran maanantaina 26.6. Online-uutisia on netissä osoitteessa www.kymensanomat.fi. Linja-autot Kotkan paikallisliikenteessä ajetaan torstaina normaalien torstain aikataulujen mukaan. Juhannusaattona perjantaina bussit liikkuvat kello 13:een asti lauantaivuorojen mukaan ja sen jälkeen Kotkassa ajetaan vain linjan 25 lauantaivuorot. Juhannuspäivänä ajetaan vain linjan 25 sunnuntaivuorot ja sunnuntaina bussit liikkuvat normaalien sunnuntaivuorojen mukaan. Kaukoliikenteessä ajetaan S- ja SS-vuorot. Paikallisliikenteen aikataulut löydät täältä. Juhannus aiheuttaa muutoksia myös kaukoliikenteessä ja aikataulut voi tarkistaa Matkahuollon sivuilta. Liputus Liputus alkaa juhannusaattona kello 18 ja lippu pidetään salossa yhtäjaksoisesti juhannuspäivään kello 21 saakka. Posti Useat postit toimivat kumppaniyrityksissä ja palvelevat niiden aukioloaikojen mukaan. Tiepalvelu Autoliiton tiepalvelu päivystää ympäri vuorokauden numerossa 0200 8080. Tukikeskus Villa Jensen Tukikeskus Villa Jensen päivystää ympäri vuorokauden osoitteessa Pohjoispuistokatu 1. Keskukseen voi soittaa numeroon 05 234 5800 tai 040 509 5111. Uimahallit Kotkan uimala Katariina sekä Karhulan uimahalli ovat avoinna torstaina kello 6.30—18.00. Juhannusaattona, lauantaina ja sunnuntaina molemmat ovat kiinni. Karhulan uimahalli jää juhannukselta kesätauolle. Haminassa Linnoituksen uimahalli on avoinna torstaina kello 6.30—14.00. Seuraavan kerran ovet avataan maanantaina. Lue koko uutinen:

