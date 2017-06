Uutinen

Kymen Sanomat: Joka kuudes palkansaaja Kaakkois-Suomessa on pätkätyöläinen Määräaikaisissa työsuhteissa olevien ura- ja palkkakehitys laahaa vakituisten työntekijöiden perässä. Tämä selviää Palkansaajien tutkimuslaitoksen uudesta tutkimuksesta. Kaakkois-Suomessa palkansaajista noin joka kuudes on määräaikaisessa työsuhteessa. Pitkällä aikavälillä määräaikaisten palkkatulot saattavat jäädä jopa 15 prosenttia vakituisten tuloista. Syynä ovat pienemmät palkat sekä määräaikaisuuksien väliin jäävät työttömyysjaksot. Myös urakehitys on heikompaa. Määräaikaiset pääsevät harvemmin työnantajan maksamiin henkilöstökoulutuksiin, ja kehittymismahdollisuudet ovat vähäisempiä. Etenkin henkilöstökoulutuksilla on havaittu olevan myönteinen vaikutus tulevaan palkkakehitykseen. Viitteitä on myös siitä, että työnantajat pitävät aikaisempaa työskentelyä määräaikaisissa suhteissa merkkinä vähemmästä kyvykkyydestä. Careassa 15 prosenttia työntekijöistä määräaikaisessa työsuhteessa Määräaikaisia työsuhteita solmitaan paljon etenkin opetus- ja hoitoalalla. Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä (Carea) työntekijöitä on noin 2 000. Heistä määräaikaisessa työsuhteessa työskentelee noin 15 prosenttia. Rekrytointipäällikkö Tove Forsströmin mukaan suurin syy määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen ovat sijaisuudet. Carean työntekijöistä noin yhdeksän kymmenestä on naisia. Koska ala on naisvaltainen, on äitiyslomilla sekä perhe- ja hoitovapailla suuri vaikutus määräaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen. Sairas- ja vuosilomat vaikuttavat luonnollisesti sijaisuuksiin. Henkilöstökoulutusta järjestetään työtehtävien mukaan. Työsuhteiden kesto taas vaikuttaa siihen, kuinka paljon määräaikainen työntekijä ehtii saada koulutusta. — Jos määräaikaisuus on kovin lyhyt, niin eihän siinä ehditä kouluttamaan. Sopivia koulutuksia ei välttämättä sovi kohdalle. Jos on pitkiä määräaikaisuuksia, niin koulutuksiin pääsee samalla tavalla, Forsström kertoo. Careassa määräaikaisten työntekijöiden on mahdollista hakea vakinaista työtä sisäisen työnhaun kautta. Myös vakinaiset työsuhteet sijaisuuksien paikkaamiseen ovat yleistyneet. Forsström painottaa, että määräaikaisista työntekijöistä iso osa on harjoittelijoita ja alan opiskelijoita. Työsuhteen alussa palkkataso on määräaikaisessa ja vakinaisessa työssä sama, mutta kokeneemmat työntekijät saavat palvelusvuosien myötä enemmän palkkaa. — Se tavallaan vääristää tilastoa. Useimmiten vastavalmistuneet, joilla on pienempi palkka vielä ilman ikälisiä, tulevat ensimmäiseen työsuhteeseen, joka on määräaikainen. Määräaikaisten työntekijöiden lukumäärä laski Careassa vuosien 2015—2016 aikana. Määräaikaisuus on pakon sanelemaa Julkisella sektorilla määräaikaisuudet ovat yksityistä yleisempiä. Tämä on osasyy siihen, että naisten osuus määräaikaisista työntekijöistä on korkea, 60 prosenttia. Valtaosa työntekijöistä tekee määräaikaisuuksia pakon sanelemana, kun vakituista työtä ei ole tarjolla. Osalle määräaikaisuudet ovat kuitenkin haluttuja niiden tuoman vapauden vuoksi. Omasta tahdostaan määräaikaisia töitä tekevät etenkin nuoret ja opiskelijat. Lue koko uutinen:

