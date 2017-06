Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan ortodoksisen kirkon 180-vuotisjuhla ensi viikolla Pyhien apostolien Pietarin ja Paavalin kirkon 180-vuotisjuhlaa vietetään Haminassa ensi viikon torstaina. Pääjuhla aloitetaan vedenpyhityksellä ja liturgialla, jonka toimittaa Helsingin metropoliitta Ambrosius yhdessä papiston kanssa. Sen jälkeen siirrytään Haminan torille ristisaatossa kello 12 ja päiväjuhla alkaa Simeon-salissa kello 13. Juhlaviikon ohjelmassa on myös näyttelyjä, konsertteja ja luentoja eri aiheista. Valokuva- ja kirkollisten esineiden näyttelyn, joka kestää lauantaihin saakka, avajaiset ovat tiistaina kello 17 Trapesassa. Tämän jälkeen on matkaopas Marja-Leena Tammisen esitelmä aiheesta Ortodoksinen Hamina. Keskiviikkona kello 17.30 kuullaan FT Olga Sipolan luento Ortodoksinen koulu Haminassa. Samana päivänä on Parastasis Haminan ortodoksisella hautausmaalla. Kello 19 on vielä Konevitsakvartetin konsertti kirkossa. Perjantaina puolen päivän rukoushetken jälkeen on vuorossa Trapesassa Vladimir Sokratilin luento aiheesta Pyhä Johannes Kronstadtilainen. Haminan ortodoksisen kirkon 180-vuotisjuhla 27.6. — 30.6. Lisätietoja www.orthamina.fi. Lue koko uutinen:

