Kymen Sanomat: Haminan Varuskuntakerhon tilanne yhä auki Haminan kaupunki ja Senaatti-kiinteistöt eivät ole vielä sopineet Haminan Varuskuntakerhon kaupasta. Alunperin kaupungin oli tarkoitus hankkia kiinteistö omistukseensa juhannukseen mennessä, mutta näillä näkymin aikataulu venyy syksyyn. Hamina on ollut kiinnostunut myös entisen RUK:n esikuntarakennuksen ostamisesta Haminan Lippumaailman Lippukeskukseksi, mutta sen suhteen edetään varuskuntakerhoa hitaammin. — Molemmissa kiinteistöissä on tehty kuntotarkastuksia, mutta esikuntarakennuksessa pitää tehdä vielä lisäselvityksiä. Kauppaneuvotteluja käydään niiden osalta nyt eri tahdissa Varuskuntakerho edellä, Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen sanoo. Muhosen mukaan molemmat rakennukset omistava Senaatti-kiinteistöt on antanut varuskuntakerhosta hinta-arvion, mutta sitä ei julkisteta. Kaupungin ollessa kiinteistön ostajana, voi Senaatti-kiinteistöt neuvotella suorasta kaupasta. Muussa tapauksessa kiinteistö pitäisi myydä kilpailuttamalla. Hamina on ostamassa varuskuntakerhon taatakseen kiinteissä muun muassa ravintolatoiminnan säilymisen. Lisäksi siihen aiotaan sijoittaa kaupungin toimintoja. Puolustusvoimat on vuokrannut kiinteistön Senaatti-kiinteistöiltä. Vuokra-aika päättyy kuluvan vuoden lopussa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/20/Haminan%20Varuskuntakerhon%20tilanne%20yh%C3%A4%20auki/2017322376063/4