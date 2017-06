Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaakson juhannus on poutainen mutta viileä — vaikuttaako sää sinun juhannussuunnitelmiisi? Etelä-Kymenlaakson juhannuksesta on tulossa viileä, mutta poutainen. — Koillisesta virtaa alueelle viileää ilmaa. Sateet jäävät juhannuksena kuitenkin vähäisiksi, kertoo meteorologi Helena Laakso Ilmatieteen laitokselta. Perjantaina lämpötila kohoaa ylimmillään 15 asteeseen. Lauantaina lämpöasteita on saman verran. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/20/Etel%C3%A4-Kymenlaakson%20juhannus%20on%20poutainen%20mutta%20viile%C3%A4%20%E2%80%94%20vaikuttaako%20s%C3%A4%C3%A4%20sinun%20juhannussuunnitelmiisi/2017322387765/4