Kymen Sanomat: Alkoholilaista syntyi sopu – vahvat oluet ja limuviinat ruokakauppoihin Alkoholilain uudistuksesta on syntynyt sopu. Hallitukseen kuuluvat eduskuntaryhmät ovat sopineet, että enimmillään 5,5 prosenttiset oluet ja limuviinat pääsevät ruokakauppojen hyllyille. Ensimmäisessä käsittelyssä edustajilla on oikeus äänestää laista niin sanottuna omantunnon kysymyksenä. Toisessa eli lopullisessa käsittelyssä, jossa alkoholilain läpimenosta päätetään, hallituspuolueiden edustajien on äänestettävä esityksen puolesta. Alkoholilain uudistus ajautui umpikujaan toukokuussa, kun perussuomalaisten eduskuntaryhmä ei hyväksynyt hallituspuolueiden eduskuntaryhmien puheenjohtajien tekemää viimeistä kompromissiehdotusta. Alkoholilain uudistuksesta ei ole sovittu hallitusohjelmassa. Puolueet pääsivät kuitenkin jo kertaalleen sopuun alkoholin sääntelyn lieventämisestä. Uudistuksen läpi vieminen oli kuitenkin kova pala monelle kansanedustajalle, ja sen eteneminen pysähtyi. Lue juttu Helsingin Sanomien verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

