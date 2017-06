Uutinen

Kymen Sanomat: Superviikko on laittanut Kotkan majoituskapasiteetin tiukille Kotkan majoituskapasiteetti on heinäkuun puolessa välissä Meripäivien ja The Tall Ships Races -tapahtuman aikana täydessä käytössä. Asiakaspalvelukoordinaattori Teija Kovanen Cursor Oy:stä on joutunut jo pitkään kertomaan kyselijöille, ettei tapahtumaviikolla Kotkasta enää löydy vapaata majoitustilaa. – Ainoastaan Santalahden leirintäalueella oli vielä alkuviikolle tilaa, mutta loppuviikko on sielläkin varattu jo aivan täyteen, kertoo Kovanen. – Varaustilanne kuitenkin elää jatkuvasti, joten aina kannattaa kokeilla, jos peruutuksia olisi tullut, sanoo Kovanen. Lähimmät vapaat majoitustilat löytyvät Haminasta, josta ainakin leirintäalueelta saa vielä Kotkan Superviikon aikana mökkimajoituksen. Kotkassa majoitustilannetta haittaa Kovasen mukaan se, että Hotelli Leikari Neuvottomassa ja Pyhtään Mäntyniemi eivät ole nyt käytettävissä. Superviikon tapahtumiin odotetaan kokonaiskävijämääräksi noin 330 000 kävijää. Tästä kävijämäärästä Kovanen arvioi noin puolet tulevan ulkopuolelta Kotkan seudun. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/19/Superviikko%20on%20laittanut%20Kotkan%20majoituskapasiteetin%20tiukille/2017322376365/4