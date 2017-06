Uutinen

Kymen Sanomat: Suomalaiset tuomitsevat humalassa autoilun — oletko sinä ajanut autoa maistissa? Liikenneturva on selvittänyt suomalaisten mielipiteitä päihteiden käytöstä ja liikenteestä. Alkoholin lisäksi selvitettiin suhtautumista ajonaikaiseen huumeidenkäyttöön. Suomalaiset suhtautuvat kovempien huumeiden vaikutuksen alaisena ajoon alkoholia jyrkemmin. 96 prosenttia vastanneista pitää amfetamiinin vaikutuksen alaisena ajamista erittäin vakavana tai vakavana liikennerikkomuksena. Alkoholin osalta vastaava prosenttiluku on 95. Mielipiteet kuljettajan kannabiksen käytöstä olivat hieman lievempiä, 92 prosenttia piti sitä vakavana tai erittäin vakavana rikkomuksena. — Päihteiden vaikutuksen alaisena ajaminen on aina merkittävä riskitekijä. Kysely osoittaa, että suomalaisten mielestä huumekuski on rinnastettavissa rattijuoppoon. Aineesta riippumatta ajokunnossa joko ollaan tai ei olla, painottaa suunnittelija Laura Loikkanen Liikenneturvasta. Liikenneturvan kyselyyn vastanneista 83 prosenttia kertoo, ettei ole koskaan ajanut autolla kännissä. Yli rangaistavan määrän alkoholia nauttineena ajoon on lähtenyt 17 prosenttia vastanneista.Pienessä maistissa, eli alle rangaistavan määrän alkoholia nauttineena kertoo ajaneensa peräti 48 prosenttia. — Vaikka kohtalokkaiden rattijuopumusonnettomuuksien määrä näyttää laskusuuntaa, on maistelleiden kuljettajien osuus hieman noussut. Alkoholi erottuu etenkin kesäliikenteessä ja nuorten onnettomuuksissa, Loikkanen kertoo. Tulokset perustuvat Kantar TNS Gallup Oy:n Liikennevirastolle teettämään galluppiin. Vastaajia oli yhteensä 1035 henkilöä, joista autoilevia oli 79 prosenttia. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/19/Suomalaiset%20tuomitsevat%20humalassa%20autoilun%20%E2%80%94%20oletko%20sin%C3%A4%20ajanut%20autoa%20maistissa/2017322384248/4