Kymen Sanomat: Melojat olivat hengenvaarassa Pyhtään Hirvivuolteessa Kaksi vantaalaismelojaa joutui hengenvaaraan lauantaina Pyhtäällä Hirvikoskella jouduttuaan Hirvivuolteen patoluukun kautta vuolaaseen koskeen. Alueella melontaretkiä vetävä Esko Rannanjärvi Kotkan Melojat ry:stä pitää ihmeenä, että patoluukun imaisemaksi joutuneet melojat ovat ylipäätään säilyneet hengissä. Rannanjärvi kertoo todennäköisesti tavanneensa kyseiset vantaalaismelojat ja varoittaneensa näitä Hirvivuolteen säännöstelypadoista. – Kultaalla oli lauantaina kaksi melojaryhmää. Toisessa oli kaksi melojaa ja toisessa useampia, kertoo Rannanjärvi. Rannanjärven mukaan Hirvivuolteeseen on tehty myös hyvät mahdollisuudet melojille ohittaa vaaran paikat. – On silkkaa omaa tyhmyyttä, jos siellä joutuu patoluukkuihin. Melojien ylösalaisin joessa olleen kanootin ja melojien varusteet noin kilometrin verran Hirvivuoltaan alapuolelta löytänyt Sulo Myyry pitää myös Hirvivuolteen patoluukkua vaarallisena. Mökillään Hirvikoskella ollut Myyry kertoo avoimen patoluukun imaisseen vantaalaismelojat koskeen, jossa he olivat kaatuneet kanootteineen puolentoista metrin korkuisessa putouksessa. – Onkijat saivat pelastettua melojat, muuten he olisivat hukkuneet, kertoo Myyry. Myyry oli tehnyt kanootin löydettyään ilmoituksen tapahtumasta hätäkeskukseen. – Saimme selvitettyä, että kanootti oli vuokrattu Inkeroisista. Sitä kautta saimme yhteyden melojiin, jotka kertoivat olevansa jo hyvässä kunnossa, sanoo Myyry. Lue koko uutinen:

