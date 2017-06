Uutinen

Kymen Sanomat: Maastopaloa sammuttanut helikopteri havaitsi toisenkin paloalueen Pyhtäällä - katso video kopterista Maastopaloa Pyhtäälle sammuttamaan tulleesta helikopterista huomattiin toinenkin paloalue Suolinnantien varressa. Toinen paloalue sijaitsee noin kilometrin päässä ensimmäisestä ja on hieman suurempi. Kymenlaakson pelastuslaitoksen mukaan toinenkin palo alkaa olla hallinnassa. Hälytys siitä tuli noin kello 22.30. Toinen paloalue on hieman yli hehtaarin suuruinen. Oheisen videon on kuvannut Kymen Sanomien lukija Petri Railo. Videolla sammutuskopteri hakee vettä Kymijoesta Kotkan Koivulasta. Lue koko uutinen:

