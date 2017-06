Uutinen

Maastopalo laajeni Pyhtäällä — helikopteri lensi pelastuslaitoksen yksiköiden avuksi Pyhtäällä Suolinnantiellä sammutetaan parhaillaan maastopaloa. Kymenlaakson pelastuslaitoksen ensiarvion mukaan maastoa paloi arviolta puolen hehtaarin verran, mutta palo pääsi laajenemaan ja paloalue on noin 1,5 hehtaarin suuruinen. Kuusi pelastuslaitoksen yksikköä sammuttaa paloa, ja apuna sammutuksessa on myös helikopteri. Arvion mukaan kestää noin kello 22.30—23.30 saakka ennen kuin palo saadaan sammutettua. Maasto on päivystävän palomestarin mukaan kallioista, mäkistä ja kivistä, joten letkuja on hankala vedellä. Palo on kuitenkin hallinnassa eikä lähistöllä ole rakennuksia tai asukkaita, joita tuli tai savu uhkaisivat. Maastossa palaa lähinnä metsänpohjaa eli aluskasvillisuutta. Syttymissyystä ei ole vielä tietoa. Hälytys maastopalosta tuli kello 20.

