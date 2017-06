Uutinen

Kymen Sanomat: Maailman suurimmat purjelaivat saapuvat Kotkaan Kotkassa vietetään heinäkuussa merellistä juhlaviikkoa. Kansainvälinen purjehdustapahtuma The Tall Ships Races tuo kaupungin keskustan Kantasatamaan 81 suurta purjealusta 20 eri maasta. Samanaikaisesti alueella juhlitaan perinteisiä Kotkan Meripäiviä. Tapahtumiin odotetaan yhteensä 300 000 kävijää. — Tämä on tosi merkittävä juttu 55 000 asukkaan kaupungille. The Tall Ships Races on valtava kansainvälinen tapahtuma. Meripäivät taas on jo itsessään yksi Suomen suurimmista yleisöfestivaaleista, Kotkan kulttuurijohtaja Antti Karjalainen sanoo. The Tall Ships Races on vuosittain järjestettävä nuorisopurjehdus ja kilpailu. Tänä vuonna lähtösatamana on Ruotsin Halmstad, josta alukset saapuvat Kotkaan 13. heinäkuuta. Kotkasta kilpailu jatkuu Turkuun ja sieltä edelleen Klaipedaan Liettuaan ja Szczeciniin Puolaan. Kilpailu käydään neljässä luokassa. A-luokassa on mukana maailman suurimpia purjealuksia, kuten 118-metrinen venäläinen nelimastoparkki Sedov. — Sedov on yksi odotetuimmista vieraista. Kotkaan saapuu 16 A-luokan alusta. Näistä useimmat ovat yli 50 metriä pitkiä. Myös muissa luokissa on monia historiallisesti kiinnostavia aluksia, tapahtuman päätuottaja Heli Toikka kertoo. Aluksilla etappisatamiin matkustaa reilut 2 000 purjehtijaa, joista suurin osa on 15—25-vuotiaita. Toikan mukaan tämä tulee näkymään kansainvälisenä meininkinä, mikä sopii hyvin historialliseen Kantasatamaan. — Tapahtuma järjestetään oikeassa satamassa nostureineen ja pollareineen. Paikkaa ei ole rakennettu tätä varten. Me arvostamme Kotkaa satamakaupunkina ja haluamme tuoda sitä esiin. Satamakulttuurin ympärille on tänä vuonna rakennettu myös Meripäivät. Ohjelmapäällikkö Tiina Salonen kertoo, että ohjelmassa näkyy sekä Suomen itsenäisyyden juhlavuosi että kotkalainen kulttuuriperintö. Meripäiväareenalla konsertoivat kotimaiset huippuartistit, kuten Haloo Helsinki!, JVG, Yö, Lauri Tähkä, Laura Voutilainen ja Jari Sillanpää. Tämän kesän uutuus on meripäiväklubit, jotka järjestetään V2-satamahallissa. Klubeilla esiintyvät muun muassa Pelle Miljoona, Pariisin Kevät ja Viikate. Hallissa käydään myös historian ensimmäinen Sellupaalien SM-triathlon. Salonen sanoo, että klubin nimi on kunnianosoitus vanhalle satamakulttuurille: Välilaiturin kakkoskuuria eli hallia kutsuttiin V2:ksi. — Rouhea klubi edustaa sitä suuntaa, mihin Meripäivät on menossa. Yksi tämän kesän panostuksista on koko alueen eläväksi tekeminen esittävän taiteen keinoin. Katuteatteria ja -soittoa näkyy ja kuuluu eri puolilla satamaa. Järjestäjät uskovat, että kahden tapahtuman kokonaisuus antaa jokaiselle kävijälle jotakin. Karjalaisen mukaan purjelaivat ovat tämän vuoden ehdottomia tähtiä. Ne tarjoavat sekä perinnetietoa että visuaalisia elämyksiä. — Järvi-Suomessa ei vastaavanlaista voi kokea, sillä juuri meri tuo laivat Kotkaan, Toikka lisää. Salosen mukaan Meripäivät puolestaan on omaleimainen kaupunkifestivaali, jolle ei ole omaa luokitusta. — Meripäivät on sekä viihde- että kulttuuritapahtuma. Myös hyvä viihde on kulttuuria, Karjalainen summaa. Kotkan Meripäivät 12.—16.7. www.meripaivat.com. The Tall Ships Races Kotkassa 13.—16.7. www.tallshipskotka.fi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/19/Maailman%20suurimmat%20purjelaivat%20saapuvat%20Kotkaan/2017322377239/4