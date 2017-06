Uutinen

Kymen Sanomat: Lindelöfistä muotokuva venäläisellä siveltimellä Venäläinen kuvataiteen professori Jevgenij Zubov maalaa virallisen muotokuvan Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöfistä. Kaupunginhallitus päätti maanantaina tilata työn Zubovilta 15 000 euron hinnalla. Kotka on maalauttanut kaikista kaupunginjohtajista muotokuvat, jotka ripustettu valtuustosalin seinille. Lindelöfin muotokuvan on määrä olla valmis tämän vuoden loppuun mennessä. Kansliapäällikkö Marianna Ruonalan selvityksen mukaan muotokuvan maalauttaminen maksaa Suomessa taiteilijasta riippuen 15.000 - 30 000 euroa. 62-vuotias Zubov on työskentelee professorina pietarilaisella taidekorkeakoulussa, I.E.Repinin maalaustaiteen, kuvanveiston ja arkkitehtuurin instituutissa. Vuosina 2002-2011 hän on kuulunut korkeakoulun johtoon dekaanina. Perinteisesti Kotkan kaupunginjohtajat ovat itse voineet vaikuttaa muotokuvamaalarinsa valintaan. Henry Lindelöf kertoo ensin keskustelleensa tunnetun suomalaisen taidemaalarin kanssa työstä, mutta hänen sairastumisensa esti työn vastaanottamisen. — Sen jälkeen mieleeni tuli Jevgenij Zubov, joka opettaa muotokuvamaalausta Pietarissa. Hän myös vieraillut Kotkassa Repin-instituutissa opettamassa. Olen hänet aiemmin tavannut. Aluksi Zubovia jännitti ajatus maalata muotokuvaa Kotkan valtuustosalin kaltaiseen paikkaan, mutta nyt olemme sopineet istuntoja elokuuksi, Lindelöf kertoo. Lue koko uutinen:

