Kymen Sanomat: Kymmenen tulevaisuuden klamia eteni sävellyskilpailun finaaliin Lasten ja nuorten Uuno Klami -sävellyskilpailu on edennyt toiseen vaiheeseen. Viime viikolla julkistettiin kymmenen finaaliin valittua sävellystä. Nyt finalistit ovat aloittaneet nuottimateriaalien kirjoittamisen orkesteria varten. — Sävellyskilpailu on samalla oppimisprosessi. Nuorille annetaan ohjeita stemmojen tekemiseen ja nuottien kirjoittamiseen orkesterille, Klami-kilpailun toiminnanjohtaja Reetaliina Marin kertoo. 10—14-vuotiaiden sarjan finaaliin pääsivät Ville Karhunen, Maxim Larionov, Lauri Mäki-Kojola, Joonas Pesonen ja Paulus Rannankari. 15—19-vuotiaiden sarjan loppukilpailussa ovat mukana Teemu Heinonen, Ossi Hiltunen, Niilo Korsulainen, Touko Niemi ja Veikko Valanne. Säveltäjistä nuorin on kymmenvuotias ja vanhimmat 19. — Kilpailun tuomarit valitsivat loppukilpailuun keskenään hyvin erilaisia teoksia. Finaalikonsertteja johtava Atso Almila kehui kappaleiden mielikuvituksellisuutta ja kekseliäisyyttä, Marin sanoo. Almilan lisäksi tuomaristoon kuuluvat säveltäjät Markus Fagerudd, Kimmo Hakola, Kirmo Lintinen ja Lotta Wennäkoski, joka toimii juryn puheenjohtajana. Nyt kolmatta kertaa järjestettävä sävellyskilpailu julkistettiin huhtikuussa 2016. Määräaikaan, viime tammikuuhun mennessä saapui ennätykselliset 42 sävellystä. Edellisellä kerralla, vuonna 2012, kilpailu keräsi 39 teosta. Ensimmäisen kerran kilpailu järjestettiin vuonna 2007, jolloin raati vastaanotti 31 sävellystä. Sekä Marin että finaalikonsertit soittavan Kymi Sinfoniettan toimitusjohtaja Riikka Luostarinen iloitsevat sävellysten määrästä ja laveudesta. — Niitä tuli ympäri Suomea, Kotkasta Lappiin. Pohjoisin oli Sallan seudulta. Heidän mukaansa teosten määrä kertoo, että tietoisuus kilpailusta on kasvanut. Marin muistuttaa, että tämä on Suomen ainoa nuorten sävellyskilpailu, jossa voi säveltää kappaleita konserttiorkesterille. — Vastaavanlaista ei ole koko maailmassa. Kaikki kymmenen sävellystä kuullaan kahdessa finaalikonsertissa, jotka pidetään Kotkan konserttitalossa 8.11. ja Kuusankoskitalossa 9.11. Lue koko uutinen:

