Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Kantasatamaan tulee imatralaisen kuvataiteilija Jouni Viljakaisen seinämaalaus Imatralainen kuvataiteilija Jouni Viljakainen on valittu ideahaun kautta Kotkan Taideraksa-teoksen toteuttajaksi. Viljakainen tekee seinämaalauksen Kotkan Kantasataman V2-hallin päätyyn kesä-heinäkuun aikana. Taideraksan idea on tuoda monenlaista häiriöitä tuottaville rakennustyömaille taidetta. Kotkassa näkökulma on erilainen, koska Kantasatama odottaa vasta rakennustyömaataan. — Idea merkitä tuleva rakennustyömaa taiteella oli mielenkiintoinen. Tartuimme ajatukseen heti, kun kaupungin kulttuurijohtaja Antti Karjalainen esitti sitä, kertoo Kaakon taiteen taidejohtaja Anna Vilkuna tiedotteessa. Jouni Viljakaisen teos Itämeren mikromaailmat sukeltaa pinnan alle. Taiteilija avaa teosluonnoksensa syntyprosessia: — Seinämaalaussuunnitelmassani lähtökohtana on merimaisema. Googlailin tietoa Itämerestä ja päädyinkin sitten pinnan alle rakkolevien sekaan. Siellä zoomasin vielä lähemmäs ja lähemmäs ameboihin ja planktoneihin, jotka väritetyissä mikroskooppikuvissa näyttivät planeetoilta, omilta pikku maailmoilta. Kaakon taide järjesti työmaataiteesta ideahaun kaakkoissuomalaisille visuaalisen alan taiteilijoille. Kotkan kaupungin ja Kaakon taiteen edustajat valitsivat ehdotusten joukosta Jouni Viljakaisen luonnoksen. — Kaikki ehdotukset olivat mielenkiintoisia ja toteuttamiskelpoisia. Viljakaisen idea oli erityisesti paikkaan ja tunnelmaan sopiva, lisäksi se muistuttaa meitä meriluonnon suojelusta, luonnehtii Kaakon taiteen hallituksen varapuheenjohtaja Anne-Maria Björninen tiedotteessa. Teos saanee kesän aikana paljon katsojia, sillä V2 satamahalli on Kotkan kesätapahtumien keskipisteessä. Heinäkuussa järjestettäville Kotkan Meripäiville ja The Tall Ships Races -tapahtumaan odotetaan suuria kävijämääriä. Teos on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Kaakon taiteen Taideraksa-projektia. Taideraksan tavoite on kokeilla voiko taide muovata häiriöstä visuaalisesti mielenkiintoisen kohteen ja samalla etsiä taiteilijoille uusia ansaitsemismahdollisuuksia. Taideraksa-projekti on tuonut tähän mennessä taidetta Lappeenrannan ja Imatrankosken keskustojen rakennustyömaille. Lue koko uutinen:

