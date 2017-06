Uutinen

Kymen Sanomat: Kaikki korisliigaseurat saivat lisenssin — ”Se siitä tunnollisuudesta” Suomen Koripalloliitto on myöntänyt sarjapaikat kaikille 11:lle miesten korisliigajoukkueelle pelikaudeksi 2017—18. Miesten Divisioona A:han myönnettiin 12, Divisioona B:hen 12 sekä Naisten Korisliigaan ja I divisioonaan kymmenen sarjalisenssiä kumpaankin. Kaikkiaan aikuisten valtakunnallisia koripallosarjoja pelataan 27 eri kaupungissa ympäri Suomen. Lisenssitiedotetta odotettiin hiukan jännittyneinä, sillä osa miesten liigaseuroista oli tiettävästi jättänyt ensimmäisen maksuerän lisenssimaksusta suorittamatta. Se on jo erääntynyt. — Seurat olisivat halunneet muuttaa sääntöjä niin, että kaikki maksuerät maksetaan vasta sen jälkeen, kun lisenssi on myönnetty. Koettiin, että miksi maksaa etukäteen jostain, jota ei mahdollisesti koskaa saa, KTP-Basketin puheenjohtaja Jyrki Lindström kertoi. KTP-Basket oli Lindströmin mukaan suorittanut 5 000 euron suuruisen ensimmäisen erän. Kokonaisuudessaan liigalisenssi maksaa seuroille noin 25 000 euroa. — Odotin vähän, että joillekin seuroille lisenssi olisi myönnetty ehdollisena. Mutta se siitä tunnollisuudesta. Ensi kauden sarjapaikkoja hakiessaan seurojen tuli edellisvuoden tapaan lisenssihakemuksen ja sarjasitoumuksen ohella suorittaa kaikki velvoitteensa viime kauden joukkueen jäsenille, toimihenkilöille, liiton muille jäsenseuroille, Suomen Koripalloliitolle, kansainväliselle koripalloliitolle, verottajalle sekä vakuutusyhtiölle liittyen lakisääteiseen urheilijaturvaan. Lisäksi Koripalloliitto vaati seuroilta viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen lisäksi välitilinpäätöksen päättyneeltä pelikaudelta sekä tilintarkastajien varmennukset velvoitteiden suorittamisesta. Miesten liigassa pelaavat ensi kaudella BC Nokia, Espoo United, Helsinki Seagulls, Kataja Basket, Kauhajoen Karhu, Kobrat, Korihait, Uusikaupunki, Kouvot, KTP-Basket, Salon Vilpas ja Tampereen Pyrintö. Sarja pelataan nelinkertaisena eli 40 kierroksen mittaisena. Runkosarjan kahdeksan parasta selviää pudotuspeleihin ja runkosarjan viimeiseksi sijoittunut joukkue karsii Divisioona A:n finaalin hävinnyttä joukkuetta vastaan. Naisten liigassa pelaavat Catz, Espoo Basket Team, Espoo United, Forssan Alku, HBA-Helmi, Hyvinkään Ponteva, Kouvottaret, Peli-Karhut, Vimpelin Veto ja Äänekosken Huima. Runkosarjassa pelataan kolminkertainen sarja (27 ottelua/joukkue). Runkosarjan kuusi parasta ratkovat pudotuspeleillä Suomen mestaruuden kohtalon kahden parhaan selviytyessä suoraan välieriin. Runkosarjan viimeinen putoaa 1. divisioonaan. Lue koko uutinen:

