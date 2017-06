Uutinen

Kymen Sanomat: HP:n naiset löivät 35 juoksua — tavoitteena välttää Hämeenlinna Haminan Palloilijoiden nuori naisjoukkue palasi tänään kahden tappion jälkeen voittokantaan pesäpallon suomensarjassa. HP oli tyly isäntä Lahden Mailaveikoille, löi taululle murskalukemat 2—0 (18—8, 17—2) ja nousi sarjassa kolmanneksi.Runkosarja lähestyy vasta puoliväliä, mutta HP:n pelinjohtajalla Jussi Toikalla on jo tavoite kirkkaana mielessä.— Kolmen parhaan joukkoon pitäisi päästä, ettei tarvitse pelata pudotuspeleissä heti Hämeenlinnaa vastaan, Toikka sanoi.Hämeenlinnan Paukku on sarjan vahvin joukkue. HP on hävinnyt sille jo kahdesti.Tänään ei ollut pelkoa tappiosta. Nea Forsell löi 1+9 juoksua, Emmi Simonen 1+6 ja kärkietenijä Noora Pasikin 1+5. Etenijätilasto oli paljon tasaisempi, sillä kaikki 12 pelaajaa toivat vähintään kaksi ja korkeintaan neljä juoksua.— Nean ja Emmin tehtävänä on lyödä juoksuja. Muut jaksoivat hienosti luoda heille kotiutustilanteita, Toikka kiitteli.HP:n otteluohjelma on tiivis tästä eteenpäinkin. Keskiviikkona on vastassa lappeenranta, ensi maanantaina Janakkala ja ensi keskiviikkona lähin naapuri Kuusankoski. Lue koko uutinen:

