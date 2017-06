Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa on tänään viikon aurinkoisin ja lämpimin päivä Etelä-Kymenlaaksossa paistaa tänään aurinko ja lämpötila kohoaa 19 asteeseen. Iltapäivällä voi tulla sadekuuroja, ennustaa Ilmatieteen laitos. Huomenna tiistaina sää muuttuu pilvisemmäksi ja etenkin aamulla sataa vettä. Lämmintä on 15 astetta. Keskiviikkona paistaa aamulla aurinko ja iltapäivällä sataa vettä. Lämmintä on 13 astetta. Torstaina sataa vettä ainakin iltapäivällä ja lämpötila kohoaa 14:ään asteeseen. Juhannusaatolle sääennuste lupaa pilvistä säätä ja 15 astetta lämmintä. Juhannuspäivänä on aurinkoisempaa ja 15 astetta lämmintä. Lue koko uutinen:

