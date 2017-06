Uutinen

Kymen Sanomat: Veli Liikasesta vihreiden kolmas varapuheenjohtaja — Katja Andrejev Haminasta nimettiin järjestöaktiviiksi Kaakkois-Suomen ehdokas, mikkeliläinen Veli Liikanen on valittu vihreiden kolmanneksi varapuheeenjohtajaksi puoluekokouksessa Tampereella. Liikanen sai kolmanneksi eniten ääniä varapuheenjohtajasta äänestettäessä. Veli Liikanen on ollut neljä vuotta puoluehallituksen varajäsen. Hän on nuorisotutkija ja biologi, jonka vahvat sektorit ovat ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä nuoriso- ja koulutuspolitiikassa. 38-vuotias Liikanen on vaikuttanut pitkään myös kuntapolitiikassa. Hän on Mikkelistä kotoisin olevan Suomen Pankin pääjohtajan Erkki Liikasen veljenpoika. Maria Ohisalo jatkaa vihreiden varapuheenjohtajana. Hän sai eniten ääniä varapuheenjohtajavaalissa. Myös Hanna Halmeenpää jatkaa varapuheenjohtajana. Vihreiden puolusihteerinä jatkaa Lasse Miettinen. Katja Andrejev Haminasta nimettiin vihreäksi järjestöaktiiviksi kokouksessa tänään. Kymenlaaksoon tuli kaksi kolmesta tunnustuksesta, sillä myös Juha Huhtala Kouvolasta nimettiin vihreäksi järjestöaktiiviksi. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/18/Veli%20Liikasesta%20vihreiden%20kolmas%20varapuheenjohtaja%20%E2%80%94%20Katja%20Andrejev%20Haminasta%20nimettiin%20j%C3%A4rjest%C3%B6aktiviiksi/2017522381461/4