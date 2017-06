Uutinen

Kymen Sanomat: Tässä lintubongarin aitiopaikat Kymenlaaksossa — katso paikat kartalta Kesällä lintujen tarkkailu vaatii kärsivällisyyttä. Oikeissa kohteissa Kymenlaaksossa kärsivällisyys palkitaan. Kesällä hektinen muuttohulina on ohi. Linnut ovat asettuneet reviireilleen ja keskittyvät perhe-elämään. — Toisin sanoen kesä on lintujen tarkkailun suhteen keskitalven jälkeen hiljaisin vuodenaika, luontokuvaaja Lassi Kujala toteaa. Asiantuntijoilla on kuitenkin antaa lintujen ystäville muutama tarkkailutärppi suveen. 1 | Kesämökki. Monien lintujen kriittinen pesimävaihe sijoittuu usein toukokuuhun ja kesäkuun alkupuolelle. Kun mökkikausi alkaa, paikalliset vesilinnut ovat pesineet ja tulevat näkyville poikueiden kanssa. Esimerkiksi uikut ruokkivat poikasiaan hyvin näkyvästi, ja poikaset pitävät isoa ääntä. Järvellä pesivien lintujen liikkeitä voi seurata kiikareilla. Monesti ne ovat niin kaukana, että kiikareilla tunnistaminen ei onnistu ja tarvitaan kaukoputkea. 2 | Lintutornit ovat usein ruovikoiden tuntumassa. Hyvällä onnella niistä voi nähdä vaikka pesiviä kaulushaikaroita sekä kalasääskiä ja ruskosuohaukkoja, jotka saalistavat poikasilleen. Hyviä torneja ovat esimerkiksi Jaalan lintutorni Jaalanlahdella ja Mukulanlahden lintutorni Urajärven rannalla, samoin Haminan Kirkkojärven ja Lupinlahden lintutornit. Viimeksi mainittuun pääsee myös lastenvaunuilla ja pyörätuolilla. . . . . 3 | Kuusankosken Saksanaholla voi kuulla yölaulajia alkukesästä juhannukseen saakka auringonlaskun jälkeen. Siellä on muun muassa satakieliä. 4 | Kotkassa mielenkiintoisiin kohteisiin kuuluu esimerkiksi Katariinan meripuisto. Kannattaa kiivetä tarkkailemaan kalliolle, jossa on suuri merimerkki. Myös Kyminlinnan ympäristö on hyvä paikka. Kuten Kyminlinnassa myös Langinkoskella voi havaita laululintuja. Plussaa molemmissa on joen läheisyys. . 5 | Kuusankosken Keltin lammikot ovat hyviä tarkkailupaikkoja, jos haluaa nähdä vesilintuja ja uikkulintuja. Sinne voi tehdä vaikka kävelyretken. Lähteet: Luontokuvaaja Lassi Kujala ja lintuharrastaja Joni Räsänen. Lue koko uutinen:

