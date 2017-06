Uutinen

Kymen Sanomat: Suomen kauppalaivaston tilanne parantunut — aluksia sisäänliputetaan enemmän Suomeen kuin ulkomaille Suomalaisia laivoja sisäänliputetaan Suomen lipun alle enemmän kuin ulosliputetaan, kertoo Suomen Varustamot ry:n varatoimitusjohtaja Hans Ahlström. Vielä vuosituhannen alussa Suomessa oltiin huolissaan, että alukset siirretään pois Suomen lipun alta halvemman kustannuksen maihin. — Kehitys on ollut vuodesta 2010 myönteistä. Esimerkiksi kaikki ulkomailta tilatut uudet laivat on rekisteröity Suomen lipun alle. Myös Suomen kauppalaivaston koko tonneissa on kasvanut lähes 20 prosenttia ja taantumasta huolimatta myös työllisyys on kasvanut melkein neljä prosenttia. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/18/Suomen%20kauppalaivaston%20tilanne%20parantunut%20%E2%80%94%20aluksia%20sis%C3%A4%C3%A4nliputetaan%20enemm%C3%A4n%20Suomeen%20kuin%20ulkomaille/2017322368676/4