Uutinen

Kymen Sanomat: Loton ennätyspotti meni 50 osaan — täysosumavoittajia oli ennätysmäärä Loton ennätyspotti meni yhdelle 50 osuuden porukalle. Kunkin kunkin osuuden voitto on 284 000 euroa, Veikkaus tiedottaa. Jaossa kierroksella 24 oli pelin ennätyspotti 14,2 miljoonaa euroa. Veikkauksen mukaan myös täysosumavoittajien joukko oli ennätyssuuri. Porukassa oli enimmäismäärä osuuksia eli 50. Loton oikea rivi on 23, 24, 25, 31, 33, 36, 39 ja lisänumero 22. Tuplausnumeroksi arvottiin 38. Lauantai-Jokerin voittorivi on 3 9 5 8 2 5 5. Lomatonnin voittorivi on Ateena 67. Lue koko uutinen:

