Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Perussuomalaiset jatkaa yhtenäisenä — ”Ihmettelemme itsekin kovasti” Kotkan Perussuomalaiset kokoontui sunnuntaina Karhulan torille. Yhdistyksen viesti oli, että Kotkan Perussuomalaiset jatkaa toimintaansa normaalisti ja jopa yhtenäisempänä kuin ennen. Torille kokoontui yhtä lukuunottamatta koko valtuustoryhmä. Torille päätettiin kokoontua viimeaikaisten valtakunnan politiikan tapahtumien vuoksi. — Halusimme nähdä toisiamme ja muita ihmisiä ja kertoa, ettei mikään meidän osaltamme ole muuttunut. Se oli hyvä keikka, yhdistyksen puheenjohtaja Olli Kekkonen kertoi toritapahtuman jälkeen. — Ihmiset tulivat ihmettelemään, että mitä hittoa oikein tapahtui. Ihmettelemme sitä itsekin kovasti. Kekkonen kertoo, että tällä hetkellä olo on tyhjä ja pettynytkin. Hän on itse toiminut vaalipäällikkönä kaikille ehdokkaille. — Alueeltamme loikkasi kaksi täysin yllättäen. Heidän eteensä on tehty hirveä määrä kenttätyötä. On sellainen olo, että he pettivät kentän. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/18/Kotkan%20Perussuomalaiset%20jatkaa%20yhten%C3%A4isen%C3%A4%20%E2%80%94%20%E2%80%9DIhmettelemme%20itsekin%20kovasti%E2%80%9D/2017322381852/4