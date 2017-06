Uutinen

Kymen Sanomat: Kolme miestä ammuskeli Kotkassa — poliisi kaipaa havaintoja Karhuvuoren tapahtumista Poliisi jatkaa etsintöjä ja tekee tutkintaa Kotkassa lauantai-iltana sattuneen ampuma-aserikoksen takia. Karhuvuoressa oli illalla iso poliisioperaatio, jonka päätteeksi otettiin kiinni kolme miestä. Hätäkeskukseen tuli useita soittoja, joiden mukaan paikalla oli ammuttu laukauksia. Tutkinnanjohtaja Teemu Liikkanen Kaakkois-Suomen poliisista vahvistaa, että laukauksia oli useita. Hän sanoo, että tutkinta on vasta alkuvaiheessa, joten hän ei pysty ottamaan kantaa esimerkiksi siihen, kuinka monta ampuma-asetta miehillä oli ja ketä tai mitä he ampuivat. Myös ampuma-aserikoksesta ja vaaran aiheuttamisesta epäiltyjen kuuleminen on kesken. Poliisi toivoo tapauksesta jotain tietäviä tai sen silminnäkijöitä kertomaan havainnoistaan Kaakkois-Suomen poliisin tilannekeskuksen vihjepuhelimen numeroon 050 4479574. Asiasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti, jonka mukaan paikalla oli useita poliisipartioita ja ensihoito. Lue koko uutinen:

