Uutinen

Kymen Sanomat: Koiranäyttelyissä käydään tapaamassa tuttuja ja tarkistamassa mahdollisuudet menestykseen Kotkan Katariinanniemessä pidettiin viikonloppuna kansainvälinen Kotkan Ruusu -koiranäyttely. Sunnuntain näyttelypäivä oli Katariinassa tuulinen ja sadekin välillä vihmoi, mutta kokeneimmat näyttelykävijät eivät siitä hetkahtaneet. Dandiedinmontinterrieri Elvis ei niin välitä siitä, jos etutukka on tuulen pöllyttämä. Se on kiertänyt näyttelyissä jo kahdeksan vuotta. — Näyttelyissä käyminen on mukava yhteinen harrastus, omistaja Jukka Jokila kertoo. Saila Ylämäki on pitänyt leonberginkoiria 20 vuotta. Yhtä pitkään hän on harrastanut aktiivisesti näyttelyissä käymistä. — Täällä tapaa tuttuja ja muita samanmielisiä ihmisiä. Samalla koirat pääsevät tapamaan omia kavereitaan ja toisia koiria, Ylämäki kertoo. Erik Kvarnström sen sijaan alkoi käymään suomenajokoira Helan kanssa näyttelyissä, sillä Helalla on siihen edellytyksiä. Noin vuosi sitten 3-vuotias Hela sai parhaan uroksen sertifikaatin. — Näyttelyissä onnistuminen on välillä pienestä kiinni. Mukana ei tarvitse olla kuin yksi narttu, jolla on juoksut, se vaikuttaa heti, Kvarnström kertoo. Suomenajokoira on kuitenkin varsinaisesti käyttökoira, joten metsällä käydään säännöllisesti. — Tämä koira on kiltti. Se ei tiedä maailman pahuudesta mitään. Lue koko uutinen:

