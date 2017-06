Uutinen

Kymen Sanomat: Astetta hauskempaa murkinaa — tässä Tuure Kilpeläisen kesäherkut Mökkeily on letkeää aikaa. Siksi puuduttava varhaisperunateatteri ja ainainen käristeen kääntely kannattaa vaihtaa välillä johonkin yhtä helppoon mutta paljon hauskempaan. Salaattiko kulhoon? Vielä mitä, sen voi seivästää! Leivälle margariinia? Ei vaan pyörryttävän hyviä tahnoja ja sitten leipä tötterölle! Ja kuulehan, milloin viimeksi pudotit jäätelöpallon limsalasiin? Musiikin roolia rennossa kesäkokkailussa ei voi väheksyä. Yhdelle maistuu poppi, toiselle humppa. Kannattaa kokeilla myös esimerkiksi Kouvolan oman pojan Tuure Kilpeläisen tuotantoa, joka liittää yhteen etnoa ja iskelmää. Mitä tähän sanoo Kilpeläinen itse? — Kiva, jos pystyy tekemään levyn, jota voi kuunnella monella eri tavalla — myös kokkaillessa. Sehän on tärkeä homma, muusikko vastaa. Kilpeläinen sattuu olemaan myös kokki. Tällä hetkellä hänen ruoanlaittomusiikkiaan ovat muun muassa Spotifyn Brasilia-lista ja keskiafrikkalaista soukous-musiikkia soittava lista. Välillä Kilpeläinen kuuntelee Radio Suomea. Laulaja-lauluntekijän helppo kesäruokasuosikki on guacamole. Avokadotahnasta on olemassa valtava määrä variaatioita. Kilpeläisen versiossa pitää olla valkosipulia sekä tietenkin chiliä ja limeä. — Guacamole käy vaikka savustetun lohen kanssa. Salaatti kylkeen, ja se on siinä. Seivästetty salaatti Tarvitset: Puisia vartaita Halloumijuustoa Mansikoita Pensasmustikoita Kurkkua Kirsikkatomaatteja Tuoretta basilikaa Eri salaattilajikkeita Perunoita (jos joku muu on sattunut keittämään) Viipaloi halloumi, ja grillaa tai paista viipaleet. Pilko kurkku suupaloiksi. Tuikkaa kaikki raaka-aineet vartaisiin, salaatit mukavasti rusennettuina. Voit pirskotella valmiille vartaille balsamicoa tai öljyistä salaatinkastiketta. Hölskytyskurkut Tarvitset: Kurkun Nipun tuoretta tilliä 1 rkl sokeria 2 rkl etikkaa Ropsauksen suolaa Kannellisen purkin tai 2 syvää lautasta Leikkaa kurkku ohuiksi viipaleiksi vaikka juustohöylällä. Hienonna tilli. Laita purkkiin sokeria, suolaa ja etikkaa. Lisää sekaan kurkku ja tilli. Ja nyt tulee paras hetki: sulje kansi ja ravista mielin määrin. Perinnetietoinen kokki hölskyttää kurkut kahden syvän lautasen välissä. Anna maustua jääkaapissa muutama tunti. Tahnatäytteiset tötteröleivät Tarvitset: Savukalatahnaan: 300 g savukalaa, 2 dl ranskankermaa, 1 rkl majoneesia, puolikas punasipuli hienonnettuna, maun mukaan tuoretta tilliä hienonnettuna, kapriksia, sitruunamehua, suolaa ja mustapippuria. Vuohenjuustotahnaan: noin 150 g pehmeää vuohenjuustoa, 1—2 rkl ranskankermaa, 1 tl dijon-sinappia, 1 tl juoksevaa hunajaa, tuoretta timjamia ja mustapippuria. Tuure Kilpeläisen guacamoleen: 2 kypsää avokadoa muussattuna, 2 valkosipulinkynttä ja puolikas punainen chili hienonnettuina, yhden limen mehu, suolaa, mustapippuria ja tuoretta korianteria sekä miksei myös minttua ja villiyrttejä. Lisäksi ohutta, suurikokoista leipää (esimerkiksi Lapin rieskaa), salaattia, rucolaa, tomaattia ja avokadoa. Sekoita tahnojen ainekset omissa kulhoissaan. Anna maustua hetki. Viipaloi tomaatti ja ylimääräinen avokado. Levitä joko kokonaisille tai puolitetuille leiville tahnaa ja asettele päälle salaattia ja rucolaa. Lisää savukalatahnaleivälle ja vuohenjuustoleivälle avokadoa ja guacamolelle tomaattia. Kiepauta leivät tötterölle. Muista, että tahnat maistuvat myös perunoiden kanssa! Kuohuttava jäätelösooda Tarvitset: Sitruunalimonadia tai kolajuomaa Hyvää vaniljajäätelöä Kaada lasiin limua ja pudota joukkoon jäätelöpallo. Nauti heti pillin kanssa. Justiinan jäätelö Tarvitset: Daim-patukan Pikkuleipiä Marenkeja Jäätelöä Marjoja Ota jäätelö pehmenemään. Sillä aikaa mäiski rikki Daim, pikkuleivät ja marengit. Kaulin on tähän tarkoitukseen oikein hyvä. Daimin voi rikkoa omassa pakkauksessaan, muut vaativat ympärilleen muovipussin. Sekoita työn tulos jäätelöön. Voit nauttia luomuksen heti marjoilla höystettynä tai pakastaa sen odottamaan parempaa hetkeä (hah). Pappilan jäätelöinen banoffee Tarvitset: Banaanin tai pari Karamellisoitua maitotiivistettä Vaniljajäätelöä Pikkuleipiä Nyt yhdistetään banoffee ja pappilan hätävara: Anna jäätelön pehmetä. Viipaloi banaani. Riko pikkuleipiä. Kokoa laseihin banaaniviipaleita, kinuskiksi muuttunutta maitotiivistettä ja keksimurua. Tee sama uudelleen. Lusikoi mukaan pehmeää, jopa valuvaa jäätelöä. Tämä on sitten makeaa kuin mikä. Voit halutessasi korvata jäätelön vatkatulla kermalla. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani kesäkeikoilla: Panimoravintola Huvila Savonlinnassa (12.7.), Kotkan Meripäivät (15.7.) ja Syvälahden lava Kangasniemellä (12.8.). Lue koko uutinen:

