Uutinen

Kymen Sanomat: 193 000 suomalaista sairastaa muistisairautta Etenevät muistisairaudet rappeuttavat aivoja ja heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä. Ne ovat kansantauteja siinä missä sydän- ja verisuonisairaudetkin, toteaa Muistiliitto. — Muistisairaudet ovat yleisempiä iäkkäillä ihmisillä ja ne johtavat dementiaoireyhtymään, liitto koostaa. Arviolta Suomessa on 193 000 muistisairasta ihmistä, heistä 93 000 on vähintään keskivaikeassa muistisairauden vaiheessa. 14 500 uutta sairastuu vuosittain. Sairastuneista 7 000–10 000 on työikäisiä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/18/193%E2%80%89000%20suomalaista%20sairastaa%20muistisairautta/2017322379015/4