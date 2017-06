Uutinen

Kymen Sanomat: Vihreiden puheenjohtajavaalin tulos pahasti myöhässä — yksi laatikollinen ääniä jäi Helsinkiin Vihreiden puheenjohtajavaalin tuloksen julkistaminen on viivästynyt pahasti. Tuloksen piti selvitä kello 14 aikaan. Ääntenlasku alkoi jo aamulla, mutta vihreät aliarvioi, kuinka pitkään 5 778 äänen laskemisessa menee. Vaali toteutettiin perinteisellä kirjeäänestyksellä, joten ääntenlaskijoiden pitää repiä auki tuhansia kirjekuoria. Viimeisimmän tiedon mukaan yksi syy viivästykseen on se, että yksi laatikollinen ääniä jäi Helsinkiin. — Inhimillisen virheen vuoksi Helsinkiin oli jäänyt yksi laatikko, noin 400 ääntä, jotka on haettu Helsingistä ja ovat matkalla tänne. Kun äänet saapuvat, niiden määrä täsmää yksi yhteen äänestysluettelon kanssa. Sen jälkeen laskenta suoritetaan viipymättä loppuun, kommentoi puoluesihteeri Lasse Miettinen. Miettinen ennakoi, että äänet olisi laskettu kello 18.30 ja 19 välisenä aikana. Puheenjohtajavaalin myöhästyminen kertonee siitä, että siinä on tarvittu monia laskentakierroksia, eli ainakaan kukaan ehdokkaista ei ole saanut kerralla yli puolta äänistä. Ja jos tulokset eri kierroksilla ovat kovin tasaiset, edessä on tarkastuslaskentoja. Ehdokkaina tänään toivottavasti ratkeavassa puheenjohtajakisassa ovat Emma Kari, Touko Aalto, Krista Mikkonen, Maria Ohisalo, Olli-Poika Parviainen ja Mika Flöjt. Kari ja Aalto ovat gallupeiden valossa kisan kärkikaksikko, mutta valinnan tekevät vihreiden jäsenet. Lue juttu HS:n sivulla Lue koko uutinen:

