Kymen Sanomat: The Tall Ships Races alusesittely: Viiksekäs mies koristaa Mircean keulaa Kolmemastoinen parkki Mircea valmistui Romanian laivaston käyttöön vuonna 1939. Nimensä Mircea on saanut Romanian edeltäjää, Valakiaa, vuosina 1386–1418 hallinneelta kuninkaalta Mircea cel Bătrânilta. Poikkeuksellisesti aluksen keulassa ei olekaan naisen muotokuvaa vain viiksekkään kuningas Mircean. Mircea tehtiin miehistönkoulutustarpeita varten ja se joutui Neuvostoliiton haltuun muutamiksi vuosiksi toisen maailmansodan jälkeen. 1960-luvulla alus päätettiin arvioida ja kunnostuttaa Saksan Hampurissa, jossa alus oli rakennettu. Matkalla Hampuriin alus joutui ennennäkemättömän rajuun myrskyyn Biskajanlahdella, mutta saatiin hinattua lopulta perille osittain hajonneella mastolla ja yhdeksän reikää laivan keulassa. Perillä alukseen tehtiin merkittäviä parannuksia ja esimerkiksi aluksen keittiötä modernisoitiin. Vuosien varrella alusta on käytetty koulutuksessa sekä edustustehtävissä. Vuonna 2004 alus osallistui Tall Ships Races -kisaan ensimmäisen kerran. Laivan omistaa Mircea del Batran Naval Academy eli merenkulkuun keskittynyt yliopisto, joka kouluttaa Romanian laivaston ja rannikkovartioston tarpeisiin väkeä. Kymen Sanomat esittelee sarjassa kymmenen kiinnostavaa Tall Ships Races -tapahtumaan tulevaa alusta. Lue koko uutinen:

