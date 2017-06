Uutinen

Kymen Sanomat: Sunnuntai on kesän vilkkain konfirmaatiopäivä — Katso täältä Kotkan ja Haminan rippimessujen ajankohdat Tulevana sunnuntaina kirkot ympäri Suomen täyttyvät rippikoululaisista ja heidän läheisistään. Rippikoulun päättävään jumalanpalvelukseen osallistuu vuosittain puoli miljoonaa ihmistä, kerrotaan kirkon tiedotuskeskuksesta. Konfirmaatiojuhla on viime aikoina kehittynyt yhä nuorilähtöisempään suuntaan. — Ilo ja positiivisuus välittyvät parhaalla mahdollisella tavalla, kun nuoret saavat itse olla suunnittelemassa ja toteuttamassa heille merkityksellistä juhlaa, Kirkkohallituksen rippikouluasiantuntija Jari Pulkkinen toteaa. Rippikoululaisten ja isosten lisäksi myös kummeilla on konfirmaatiossa tärkeä tehtävä. Kummi tai nuoren muu läheinen saa olla alttarilla siunaamassa konfirmoitavaa. Suurimmissa seurakunnissa kirkot täyttyvät konfirmaatiovieraista lähes kesän jokaisena sunnuntaina. Rippikoulu on säilynyt Suomessa elinvoimaisena ja vahvana osana suomalaista nuorisokulttuuria. Vuonna 2016 rippikouluprosentti oli 85,8 %, vuotta aiemmin vastaava luku oli 83,5%. Konfirmaatiomessuja pidetään tulevana sunnuntaina myös Kotka-Kymin seurakunnassa. Konfirmaatiomessu pidetään Kotkan kirkossa kello 10 (rippikouluryhmä Ristiniemi 3) ja Langinkosken kirkossa kello 10 (rippikouluryhmä Ristiniemi 4). Haminassa Marian kirkossa konfirmaatiomessu pidetään kello 13. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/17/Sunnuntai%20on%20kes%C3%A4n%20vilkkain%20konfirmaatiop%C3%A4iv%C3%A4%20%E2%80%94%20Katso%20t%C3%A4%C3%A4lt%C3%A4%20Kotkan%20ja%20Haminan%20rippimessujen%20ajankohdat/2017322375490/4