Lapsiperheen omakotitalo koki muodonmuutoksen, kun alakerta sai kauttaaltaan uudet pinnat

Kuva: Lukas Pearsall

Kun omakotitalon olohuone, keittiö ja eteinen ovat samaa suurta tilaa, on järkevintä remontoida kaikki uusiksi yhdellä kertaa. Kouvolalaisen Hovin perheen isä remontoi kuukaudessa lähes koko alakerran.



Vatajanpuistossa Kouvolassa on 2000-luvun alussa rakennettu puolitoistakerroksinen omakotitalo. Talossa asuvat Henna ja Juhani Hovi, lapset Ninja ja Niklas sekä tällä hetkellä myös australialainen vaihto-oppilas Maddy. Juhani työskentelee parvekelaseja valmistavassa yrityksessä teknisenä asiantuntijana, Henna on kriisityönohjaaja Vuoroveto-kriisikeskuksessa.



Perheen kodissa lohuoneen ja eteisen seinät olivat keltabeiget ja tästä sävystä haluttiin eroon. Samalla toivottiin maalaisromanttisen keittiön tilalle modernimpaa tyyliä. Yläkertaan vievät portaat olivat askelväliltään hankalat, eikä niiden tyyli miellyttänyt silmää. Arkkitehdin suunnittelemassa, vuonna 2002 rakennetussa omakotitalossa haluttiin remontoida koko alakerta perheen tyyliin sopivaksi. Samalla haluttiin lapsille alakertaan omat huoneet.





Alakerran seinillä oli talon alkuperäisten asukkaiden valitsemat värit

Kellertävät seinät, punatiilinen takka, jyrkät puolapuuportaat ja maalaisromanttinen vaalea keittiö olivat niin näkyvällä paikalla nelihenkisen lapsiperheen kodissa, että vanhemmat Henna ja Juhani Hovi halusivat alakerran suureen yhtenäiseen tilaan totaalisen muutoksen ja uuden ilmeen.

Jo edellisenä kesänä tapetoitiin kouluikäisen Ninjan huone. Juhani nikkaroi autotallissa Ninjan huoneeseen parvisängyn. Sen jälkeen oli vuoro muuttaa kuukaudeksi anoppilaan ja tyhjentää alakerta kaikesta.



Perhe muutti mummolaan ja tyhjensi koko alakerran remonttia varten

Puusepäksi kouluttautunut Juhani suunnitteli ja toteutti kuukauden päivät kestäneen remontin alusta loppuun itse. Valmistelutöihin Juhani käytti kaikki kevään illat ja viikonloput. Hänellä oli jo melko hyvin remontissa tarvittavia rakennustarvikkeita, koska Juhani oli rakentanut vuonna 2010 pihalle autotallirakennuksen.

Juhani lainasi kaveriltaan maalaustelineet, jotta sai maalattua olohuoneen enimmillään viisi metriä korkeat seinät. Ennen maalaamista seinät pestiin, hiottiin ja tasoitettiin.



— Valkoisen värisävyn oli mentävä kerralla oikein, sillä maalattavaa pintaa oli paljon ja Jussi sanoi, ettei maalaa olohuonetta kahteen kertaan. Oikean sävyn valinta meni tuurilla läpi. Alakerran seinät ovat juuri toivotun kaltaisen valkoista, joka ei taitu siniseen, eikä keltaiseen, kertoo Henna Hovi.

Eteiset seiniin hän valitsi maalikaupan myyjän avustuksella violettiharmaan sävyn.



Keittiö purettiin päivässä. Entisessä keittiössä liesi oli kulmassa. Keittiöön saatiin lisää tilaa, kun kulma oikaistiin vaihtamalla lieden paikkaa.

Henna valitsi keittiön seinälle koivunrunkokuvioisen tapetin. Tapetoinnissa hankaluutta aiheutti viiden metrin tilakorkeuden lisäksi se, että tapetin kohdennus lähti ylhäältä vinosta katosta. Jokaisen tapetin kuvion joutui mittaamaan erikseen, mutta loppujen lopuksi Juhani tapetoi keittiön seinän sisarensa miehen avustuksella yhdessä illassa.



Keittiön liesituulettimen ulosmenoputkea varten Juhani rakensi kotelon. Liesituulettimen putkea tuotiin sivuun seinän suunnassa, kun hellan paikka siirrettiin pois nurkasta kohti olohuonetta. Kotelo tasoitettiin ja maalattiin valkoiseksi. Lopulta kotelosta tuli myös keittiön, olohuoneen ja eteisen tilanjakaja.

Naapuri oli auttamassa punatiilisen takan pinnoituksessa ja tasoittamisessa. Keittiön sähkötöissä tarvittiin ammattilaista.



Keittiöön saatiin lisää tilaa ja lapset saivat omat huoneet

Koko alakerta on nyt valoisampi. Violettisävyinen eteisen seinä korostaa sisääntulotilan muotoa. Olohuoneen alkuperäinen laattalattia oli remontissa ainoa kohta, joka jätettiin ennalleen.

— Keittiössä on nyt enemmän lattiatilaa, koska vanhan lieden kulma oikaistiin. Aiemmin liian isolta tuntunut keittiön pöytä tuntuu nyt sopivan kokoiselta, Henna Hovi sanoo.



Remontin jälkeen vanhemmat siirtyivät nukkumaan yläkertaan. Makuuhuoneen seinään tehtiin eteisen suuntaan kapea ja korkea ikkuna, josta valo siivilöityy läpi.



Jo aiemmin Juhani oli rakentanut pihalle autotallirakennuksen, jossa on autokatoksen lisäksi vierashuone ja varastotilaa. Osa entisestä viherpihasta on muutettu kivimurskeella päällystetyksi tieksi autotallille. Terassille on rakennettu katos ja siellä tarkenee myös viileällä ilmalla.



Lapset Ninja ja Niklas leikkivät sisäpihalla, jossa on nettikirppikseltä ostettu leikkimökki, trampoliini ja isän nikkaroimat hiekkalaatikko ja keinu.

Vanhaa remontoidessa on tehtävä kompromisseja

— Kun vanhaa remontoi, niin aina on tehtävä kompromisseja, sanoo Juhani Hovi.

Keittiön tasoja asentaessaan Juhani huomasi, suorakulmaiseksi oletetussa väliseinässä oli ongelma, sillä nurkka ei ollutkaan suorassa kulmassa. Tätä ei kukaan ollut huomannut aiemmin, koska vanhassa keittiömallissa tämä rakennusvirhe jäi piiloon.



Nyt tilanne oli toinen. Keittiön kaapistot oli jo toimitettu, eikä niiden suhteen ollut enää mitään tehtävissä. Tästä aiheutui lisätyötä. Juhani joutui työstämään keittiön uutta tasoa, jotta se asettui paikoilleen suhteessa seinään.



Juhani Hovin ohje on, että kannattaa mitata olemassa olevat rakenteet huolellisesti joka suuntaan, jotta mitat varmasti pitävät paikkansa.



Budjetti piti suurten hankintojen osalta hyvin, mutta pienemmät laitehankinnat kasvattivat menoja. Pieniin tarvikkeisiin menee yllättävän paljon rahaa, eikä sellaisia tule ajatelleeksi budjetin teossa. Mutta mitään kovin suurat yllätystä ei tullut.



Yksi kaidelasi painaa 50 kiloa

Talon alkuperäisissä portaissa kulkeminen oli hankalaa, koska niissä joutui harppomaan. Portaisiin haluttiin tiiviimpi askelväli ja kokonaan uusi, valoisampi tyyli.



Juhani purki vanhat portaat osiin. Hän irrotti askelmat sekä hioi ja maalasi portaat kauttaaltaan. Lopuksi hän kiinnitti askelmat uudella jaolla, jossa oli portaita kolme enemmän.



Hovit eivät löytäneet portaisiin sopivia valmiita lasikaiteita, joten Juhani suunnitteli ne itse.

Kaiteisiin valittiin tarkastettua turvalasia, joka kiinnitettiin portaisiin pistekiinnikkeillä. Juhani tarvitsi tässä työvaiheessa apumiehen, sillä laseja on neljä kappaletta ja yksi painaa 50 kiloa.



Mittatilaustyönä tehdyt lasit tuotiin paikalle leikattuna ja työstettynä.

Juhani Hovi kertoo, että haastavinta kaidelasien asennuksessa oli mitoittaa reiät ja kiinnikkeet oikeille paikoille.

— Räätälöity ratkaisu on aina samalla myös ensimmäinen kokeilu. Valmiissa tuotteessa kaikki on mietitty valmiiksi asennustyötä myöten, mutta mittatilaustyö on aina samalla myös ensimmäinen versio.



Hovit suosittelevat lasikaideremonttia suunnittelevia valitsemaan valmiin kaideratkaisun. Projekti oli työläs, vaikka Juhani onkin lasisuunnittelualan ammattilainen.

Toisaalta, kun kaiteet on nyt saatu paikoilleen, voi olla kättensä jälkeen tyytyväinen. Nämä portaat kestävät kauan.