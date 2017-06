Uutinen

Kymen Sanomat: VeVen sankarien viimeinen Jukola? — ”Meille on kasvamassa erittäin hyvä uusi joukkue” Suunnistuksen suurtapahtuma Jukolan viesti juostaan viikonloppuna Enossa Joensuun kupeessa. Vehkalahden Veikoilla on mukana vielä kolme 11 vuoden takaisen voittajajoukkueen miestä — mutta ei välttämättä enää kauan. Janne Weckman, 39, myöntää, että kokemus alkaa painaa jo jaloissakin. — On tämä ainakin minulle ihan viimeisiä kertoja ykkösjoukkueessa. Hän juoksee Joensuu-Jukolassa VeVen neljännen osuuden, koska voitti seuran nuoremmat haastajat karsintakilpailuissa. Weckmanin lisäksi vuoden 2006 voittajajoukkueen veteraaneja ovat Tuomas Mattila kolmososuudella ja Tero Föhr kuudennella. VeVen seitsikon täydentävät latvialainen Andris Jubelis, Samu Heiska, Eero Inkeri ja vanha tuttu sveitsiläinen Marc Lauenstein. — Jos suunnistus menee hyvin, meillä on mahdollisuudet 30 parhaan joukkoon, Weckman sanoo. Viime vuonna VeVe jäi 50:nneksi. VeVen kakkosjoukkue on ykkösestä poiketen hyvin nuorekas. Valtaosa sen suunnistajista on parikymppisiä nuoria lupauksia. — Ensi vuonna ykkösjoukkue voi olla jo ihan toisen näköinen. Meille on kasvamassa erittäin hyvä uusi joukkue, Weckman sanoo. Kaikkiaan VeVeltä lähtee Jukolaan viisi miesten ja seitsemän naisten joukkuetta. Toinen vahva eteläkymenlaaksolaisseura Kymin Suunnistajat on mukana täsmälleen yhtä vahvalla edustuksella. Naisten eli Venlojen viesti juostaan lauantaina iltapäivällä. Miesten Jukolan viesti starttaa lauantai-iltana kello 23. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/16/VeVen%20sankarien%20viimeinen%20Jukola%20%E2%80%94%20%E2%80%9DMeille%20on%20kasvamassa%20eritt%C3%A4in%20hyv%C3%A4%20uusi%20joukkue%E2%80%9D/2017322373650/4