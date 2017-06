Uutinen

Kymen Sanomat: Tarkista täältä seudun kuntien terveysasemien ja hammashoitoloiden kesän aukioloajat Kotka Länsi-Kotkan, Karhulan ja Kotkansaaren terveysasemat ovat avoinna normaalisti. Terveyskioski on suljettu heinäkuun ajan 3.-30.7. Kotkansaaren hammashoitola on suljettu remontin vuoksi 16.6.-13.8. Muistipoliklinikka on suljettu heinäkuun ajan 3.-30.7. Hamina Haminan terveysaseman osasulku 19.6-30.7. Osasulun aikana hoidetaan vain kiireelliset asiat. Vastaanotot ajanvarauksella, toimisto 05 749 3240 ma-to klo 8—15.30 ja pe klo 8—14. Reseptien uusimiseen tulee varata aikaa vähintään kahdeksan vuorokautta. Haminan terveysasema suljetaan juhannusaattona 22.6. klo 14 ja on juhannuspyhien aikana suljettu. Haminan terveyskioski suljetaan juhannusaattona 22.6. klo 14. Terveyskioski on suljettu 10.-23.7. Päivystys toimii normaalisti koko kesän. Laboratorio on 20.6.-31.7. auki klo 7—15. Haminan hammashoitola on auki koko kesän. Saviniemen hammashoitola on suljettu 19.6.-16.7. Ruissalon hammashoitola on suljettu 5.6.-13.8. Pyhtää Pyhtään terveyskeskus on avoinna normaalisti. Kiireettömiä vastaanottoaikoja vähennetään, joten vuosikontrollityyppiset ajat siirtyvät hieman eteenpäin. Miehikkälä Miehikkälän terveysasema on kiinni 26.6.-9.7. ja 24.7.-6.8. Virolahden terveysasema päivystää, 05 7490 501 ma-pe klo 8—15.30. Hammashuolto 040 710 7286, ajanvaraus ma-to klo 8—9 ja pe 7.45—8. Virolahti Virolahden terveysasema on kiinni 10.7.-23.7. Miehikkälän terveysasema päivystää, 05 7490 501 ma-pe klo 8—15.30. Hammashuolto 040 199 1923, ajanvaraus klo 7.30—8. Ei-kiireelliset asiat (esimerkiksi vuosikontrollit, reseptien uusinnat) toivotaan Virolahdella ja Miehikkälässä hoidettavan sulkuajan ulkopuolella. Laboratorio toimii avoinna olevalla terveysasemalla. Lue koko uutinen:

