Kymen Sanomat: Tähtien sodissa on mukana sinivalkoista osaamista Tähtien sota -elokuvasarjassa on hyödynnetty viime vuosina suomalaista osaamista. Yksi alkuperäisen trilogian keskeisimmistä hahmoista oli Chewbacca, Millennium Falcon -aluksen apupilotti. Nyt ikonista wookieeta näyttelee koripalloilijanakin tunnettu Joonas Suotamo, joka peri roolin hahmon alkuperäiseltä näyttelijältä Peter Mayhewiltä virallisesti helmikuussa. Suotamon työ kuumassa rooliasussa alkoi vuoden 2015 Tähtien sota -elokuvasta The Force Awakens, jossa suomalaisnäyttelijä jakoi roolin Mayhewin kanssa. Suotamo jatkaa wookieena ainakin saagan kahdeksannessa episodissa The Last Jedi sekä toisessa toistaiseksi vielä nimeämättömässä elokuvassa, jossa hän näyttelee hahmoa yksin. Ensi vuodelle kaavailtua spinoff-elokuvaa kuvataan tällä hetkellä Isossa-Britanniassa. Yhtä lailla oman panoksensa The Force Awakensiin antoi Sara Forsberg, joka tuli alun perin tunnetuksi Youtubeen lataamistaan kielivideoista. Sarjan tuotantoyhtiö Lucasfilm pyysi Forsbergiä kehittämään uuden muukalaiskielen kohtaukseen, jossa Harrison Fordin näyttelemä Han Solo kohtaa kaksi rikollisjengiä rahtialuksessaan. Lopputeksteihin Forsberg sai Additional Alien Dialect -krediitin. Suomalaisuutta oli mukana kaukaisessa galaksissa jo 40 vuotta sitten. Ensimmäisen elokuvan lopussa nähtiin Björn Weckströmin suunnittelemat hopeakorut. 82-vuotias korumuotoilija ja kuvanveistäjä muistelee saaneensa vuonna 1976 puhelun, jossa häneltä tiedusteltiin kiinnostusta tehdä koruja tulevaan scifi-elokuvaan. Tähtien sodan luojan George Lucasin sihteerin mukaan ohjaaja halusi nimenomaan Weckströmin suunnittelemat korut elokuvan loppukohtaukseen. — Moni on kysynyt sen jälkeen, miksi hän käytti juuri minun korujani. Sanoisin, että siihen aikaan ei ollut oikeastaan kovin paljon valinnanvaraa. Minun koruni olivat aika paljon aikaansa edellä, Weckström pohtii. Aluksi Weckströmin oli tarkoitus tehdä elokuvaan uudet korut, mutta aikataulusyistä tuotantoryhmä päätyi käyttämään tämän korubrändi Lapponialle suunnittelemia Avaruushopea-sarjan koruja. Aiemmin lähinnä huonoja b-luokan scifi-tekeleitä nähneellä Weckströmillä ei ollut minkäänlaisia odotuksia Tähtien sodan suhteen. Hän yllättyi positiivisesti, kun kävi katsomassa ilmiöksi muodostuneen elokuvan vaimonsa kanssa. — Se oli aivan toista laatua jo senkin takia, että se oli tehty niin huolella. Maailmalla Weckström esitellään edelleen Tähtien sota -korujen suunnittelijana. Tunnustetun korumuotoilijan töillä on paikkansa Tähtien sodan maailmassa, sillä niillä aiotaan osoittaa kunniaa viime joulukuussa kuolleelle Carrie Fisherille. Weckströmin mukaan Lapponia on sopinut uuden trilogian keskeisimmän näyttelijän Daisy Ridleyn kanssa Planetaariset laaksot -kaulakorun käytöstä. — Tuskin hän käyttää sitä elokuvassa, mutta ensi-illassa hän tulee käyttämään sitä. Janne Römpötti Lue koko uutinen:

