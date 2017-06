Uutinen

Kymen Sanomat: Suunnitteletko automatkaa ulkomaille? Katso, mitä sinun on hyvä muistaa Automatkailu lisääntyy Euroopassa kesäkuukausina. Liikenneturvan tiedote kuitenkin kertoo kesäkuukausien liikenneonnettomuuksien kasvavan talvikuukausiin verrattuna. Onnettomuuksien taustalla on yleensä silloin ylinopeus, väsymys, rattijuopumus tai kiinnittämätön turvavyö, minkä vuoksi automatkalle kannattaakin varautua vakuutusten kanssa - erityisesti ulkomaille lähdettäessä. Green Card lompakkoon — Green Card eli vihreä kortti on kansainvälinen todistus voimassaolevasta liikennevakuutuksesta, mainitsee ajoneuvoasiantuntija Carita Kuusisto POP Vakuutuksen tiedotteessa. Mikäli autossa on suomalaiset rekisterikilvet, suomalainen liikennevakuutus on automaattisesti voimassa Pohjoismaissa, EU- ja ETA-maissa sekä Sveitsissä ja Liechtensteinissa. Vihreä kortti on kuitenkin pakollinen EU:n ulkopuolisissa maissa, jotka kuuluvat vihreän kortin alueeseen. Nykyään esimerkiksi myös Venäjä kuuluu vihreä kortti -järjestelmään. Jos maa ei kuulu tähän piiriin, täytyy autoilijan ostaa kohdemaan rajalta rajavakuutus. Vihreän kortin saa tilattua omasta vakuutusyhtiöstä ja se saapuu aina postitse. Mukaan myös passi, ajokortti ja rekisteröintitodistus Kotimaassa auton rekisteröinti on sähköistynyt, minkä vuoksi rekisteröintitodistusta ei tarvitse pitää enää kotimaan ajossa mukana. Rajan yli lähtiessä rekisteröintitodistuksen teknisen osan kuitenkin täytyy löytyä autosta. Rekisteröintitodistuksen pystyy tilaamaan Trafista tai katsastuskonttorista. Passin ja ajokortin pitää myös olla matkalla mukana. Vakuuta auto ja matkustajat Kuusisto suosittelee matkailijan hankkivan itselleen ja matkatavaroilleen vakuutuksen, josta todisteena toimiva matkavakuutuskortti on hyvä sujauttaa lompakkoon vihreän kortin kaveriksi. Lisäksi hän neuvoo tarkistamaan auton kaskovakuutuksen kattavuuden, sillä sen voimassaolossa voi olla maakohtaisia rajoituksia. Myös omavastuun suuruus voi vaihdella. Siksi soitto omaan vakuutusyhtiöön näiden asioiden selventämiseksi on hyvä ajoittaa ennen matkalle lähtöä. — Joissain maissa omavastuu saattaa olla jopa nelinkertainen ja jo Pohjoismaiden ulkopuolella sattuneissa vahingoissa kaksinkertainen. Pidä huoli, että sinulla on nämä mukanasi - Green Card eli vihreä kortti, joka toimii kansainvälisenä liikennevakuutuksena. Kortin voi tilata omasta vakuutusyhtiöstä Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/16/Suunnitteletko%20automatkaa%20ulkomaille%20Katso%2C%20mit%C3%A4%20sinun%20on%20hyv%C3%A4%20muistaa/2017522373300/4