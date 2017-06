Uutinen

Kymen Sanomat: Sateenkaaria ja hattaraa — yhdeksänvuotiaat leipuriserkukset perustivat kesäkahvilan Mainiokoti Karhulan ja Otsolan sekä Hoivakoti Eskolan yhteisellä kesäpihalla on tungosta, kun yhdeksänvuotiaat serkukset Kiira Alastalo, Milja Koivunen ja Aada Koivunen jakavat itse tekemiään leipomuksia hoivakotien asukkaille. — Ajatuksen tästä sai yksi Koivusten tuttava, jonka mielestä voisi olla mukavaa, jos tytöt jakaisivat leipomuksiaan myös esimerkiksi vanhainkotien asukkaille. Minä taas tunnen yhden hoivakodin työntekijän, jonka mielestä ajatus oli hyvä, kertoo Kiiran äiti Kati Alastalo. Nuoret leipurit ovat pitäneet jo ainakin neljän kesän ajan kahvila Sateenkaari Hattaraa Alastalojen pihalla. Ajatus kahvilan perustamiseen lähti serkusten halusta perustaa vanhempana kahvila. — Halusimme pieninä ruveta kahvilanpitäjiksi ja haluamme vieläkin. Nimi taas tulee siitä, että hattara on hyvää, kertoo Kiira. — Ja sateenkaaret kivoja, täydentää Aada. Alkuviikon leipurit ovat viettäneet Alastalojen keittiössä, koska valmistautumiseen on mennyt jonkin verran aikaa. Apuna leipomisessa on ollut Kati Alastalo. — Aivan kaikkea tytöt eivät voi itse vielä voi tehdä, ja autan heitä esimerkiksi pellin uuniin laittamisessa.. Lue koko uutinen:

