Uutinen

Kymen Sanomat: Saimaan kanavan ihmissalakuljetus on yksi Suomen historian törkeimpiä Saimaan kanavan epäiltyjä ihmissalakuljettajia odottaa todennäköisesti pitkä tuomio. Viime viikon tiistaina tapahtunut 17 ihmisen salakuljetus on yksi Suomen historian törkeimpiä vesitse tehtyjä ihmissalakuljetuksia. Epäiltynä on kolme venäläistä, joiden uskotaan syyllistyneen törkeän laittoman maahantulon järjestämiseen. Tutkintaa johtava rajavartiolaitos ei toistaiseksi kerro epäillyistä muuta kuin kansalaisuuden. — Epäilemme rikoksen motiiviksi taloudellisen hyödyn saamista, kertoo tutkinnanjohtaja Jan Sundell rajavartiolaitokselta. Pikkurahoista tuskin on kysymys. Laittomasti Suomeen tulevat maksavat salakuljettajilleen keskimäärin 10 000 euroa. Ihmissalakuljetukset Saimaan kanavalla ovat erittäin harvinaisia. Aiemmin kanavaa pitkin on salakuljetettu yksittäisiä ihmisiä. Vene tarkistettiin rajalla Vene pääsi salakuljetuspäivänä läpi sekä Suomen että Venäjän viranomaisten rajatarkastuksesta. Rajan jälkeen suomalaisviranomaiset päättivät seurata venettä, koska se täytti tietyt rikosprofiloinnin tuntomerkit. Venäläislehti Ivyborgin päätoimittajan tietojen mukaan salakuljetut olivat veneessä kanavan alusta lähtien, eikä heitä ole otettu kyytiin kanavan laidalta, kuten osa medioista on kertonut. — Rajalla veneelle tehtiin rutiinitarkastus, jolloin siellä on käyty sisälläkin, mutta salakuljetettuja ei ole silloin havaittu. Siitä voi päätellä, että salakuljetetut on pidetty tiukasti piilossa, Sundell sanoo. Pappilanniemelle päästyään salakuljettajat laskivat laittomasti maahantuodut maihin ja jatkoivat Lappeenrannan vierasvenesatamaan, jossa poliisi pidätti heidät. Salamatkustajia oli noutamassa Pappilanniemestä useita poliisin ja rajavartioston partioita. Tällä hetkellä viranomaiset yrittävät selvittää heidän henkilöllisyyttään. Viranomaiset uskovat maahantuotujen olevan kotoisin Euroopan ja Venäjän ulkopuolelta, mutta tutkinnallisista syistä rajavartiolaitos ei kerro yksityiskohtia. Tekijöitä voi odottaa jopa viiden vuoden vankeusrangaistus Tapausta tutkii rajavartiolaitoksen apuna Kaakkois-Suomen poliisi. Tietoja vaihdetaan myös Venäjän rajaviranomaisten kanssa. Torstaina Kaakkois-Suomen poliisi teki salakuljetukseen käytetyssä veneessä teknistä tutkintaa. Valkoisiin kokoasuihin sonnustautuneet rikostutkijat kävivät läpi veneen säilytyslokeroita ja muita tiloja, joihin salakuljetetut henkilöt olivat matkalla piilotettuina. Ahtaissa tiloissa pitäminen on saattanut aiheuttaa salakuljetetuille vaaran. Jos poliisi päätyy tällaiseen arvioon, voivat epäillyt saada syytteen myös pahoinpitelystä. Piilossa pitäminen olisi saattanut jopa estää salamatkustajien hapensaannin. Rajavartiolaitoksen tutkinnanjohtaja Jan Sundell pitää hyvin todennäköisenä, että epäiltyjä tullaan syyttämään ainakin törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä. Laittoman maahantulon järjestämisestä voidaan tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Maksimirangaistus törkeän laittoman maahantulon järjestämisessä on viisi vuotta. Venäjälle rekisteröity vene on esitutkinnan ajan takavarikoituina. Tuomioistuimelle tullaan todennäköisesti esittämään, että vene jää rikoksentekovälineenä valtiolle, mikäli epäillyt tuomitaan. Tutkinta jatkuu aina syksyyn asti, jolloin rajavartiolaitos siirtää tapauksen syyteharkintaan. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/16/Saimaan%20kanavan%20ihmissalakuljetus%20on%20yksi%20Suomen%20historian%20t%C3%B6rkeimpi%C3%A4/2017522373298/4