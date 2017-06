Uutinen

Kymen Sanomat: Operaattoreille poikkeuslupa roamingin lisämaksujen perimiseen Viestintävirasto antoi DNA:lle, Elisalle, Moi mobiilille ja Telialle poikkeusluvan periä lisämaksuja asiakkaidensa verkkovierailukäytöstä EU- ja ETA-maissa. EU:n uudet säännöt roamingista eli verkkovierailusta tulivat voimaan torstaina. Lähtökohta on, että kohtuullisesta roaming-käytöstä ei peritä lisämaksuja kotimaan hinnan lisäksi. Uusien sääntöjen vuoksi matkapuhelimen käyttö Euroopassa halpenee merkittävästi. Operaattori voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa lisämaksujen perimiseen. Poikkeuslupa myönnetään, jos yritys osoittaa, että uusien sääntöjen noudattamisesta aiheutuu sille kohtuuttomia tappioita. Tappio on verkkovierailuasetuksen mukaan kohtuuton, jos se ylittää kolme prosenttia koko matkaviestinpalvelutoiminnan katteesta. Operaattorit päättävät itse ottavatko lisämaksut käyttöön Suomalaisoperaattorit DNA, Elisa, Moi mobiili ja Telia hakivat Viestintävirastolta lupaa periä verkkovierailulisämaksuja. Perusteet poikkeusluvan myöntämiselle täyttyivät kaikkien yritysten osalta. Operaattorit päättävät itse, ottavatko ne myönnetyt lisämaksut käyttöön täysimääräisinä, osittain tai lainkaan. — Poikkeuslupamenettelyn tarkoituksena on varmistaa, ettei roaming-sääntely vaaranna kotimaan laskutusmallia ja johda esimerkiksi kotimaan hintatason nousuun tai muutoksiin rajattomien datapakettien tarjonnassa, Viestintäviraston lakimies Marko Priiki perustelee poikkeuslupia. Suomen hintataso edullinen Suomen hintataso on kansainvälisesti vertailtuna edullinen ja valtaosa liittymistä sisältää rajattoman datakäytön. Lisäksi Suomesta matkustetaan enemmän ulkomaille kuin ulkomailta Suomeen. Suomalaisten mobiilidatan käyttömäärät ovat myös maailman kärkeä. — Nämä tekijät yhdessä aiheuttavat operaattoreille taloudellisesti haastavan tilanteen roaming-maksujen poistuessa, Viestintäviraston apulaisjohtaja Petri Makkonen toteaa. Lisämaksut datakäytöstä vaihtelevat Viraston mukaan kaikki operaattorit osoittivat hakemuksissaan kuvaamillaan lisämaksuilla ja lisämaksujärjestelyillä, että ne eivät tulisi perimään lisämaksuja enempää kuin korkeintaan verkkovierailusta aiheutuvan nettotappion verran. Operaattoreille myönnetyt lisämaksut datakäytöstä vaihtelevat 4,6 eurosta 7,7 euroon gigatavulta. Yhdellä gigatavulla katsoo esimerkiksi yhden kuvatasoltaan hyvälaatuisen kokoillan elokuvan. Lue koko uutinen:

