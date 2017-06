Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalainen Nitro Games listautui Tukholmassa kasvaakseen isommaksi, Suomessa vielä vähän pörssiin menneitä pelifirmoja Tukholman pörssiin perjantaina listautunut kotkalainen Nitro Games tavoittelee sijoittajien avulla kasvua. Toimitusjohtaja Jussi Tähtisen mukaan Ruotsissa sijoittajilla on Suomea enemmän kokemusta sijoittamisesta pelifirmoihin. — Ruotsissa on ollut useita pelifirmoja listautuneina pörssiin ja ne ovat olleet hyviä sijoituskohteita. Suomessa ei ole ollut ilmapiiriä ja kulttuuria, että pelifirma listautuisi pörssiin. Tähtisen mukaan Tukholman pörssissä ei ole aiemmin ollut tarjolla Nitron tyyppistä pelifirmaa. Ruotsissa on listautunut aiemmin lähinnä PC- tai konsolipelejä julkaisevia pelifirmoja. Nitro keskittyy mobiilipeleihin, joita se myy free-to-play -mallilla. Free-to-play tarkoittaa sitä, että pelaajat voivat ladata pelin ilmaiseksi, ja hetken pelattuaan he voivat maksaa pelinsisäisiä ostoksia. Ostoksia kutsutaan usein myös mikromaksuiksi. Tähtisen mukaan eroa Suomen ja Ruotsin välillä on myös sijoituskulttuurissa. Toimitusjohtaja uskoo, että suomalaiset sijoittajat eivät olisi valmiita sijoittamaan Nitron kokoluokan yritykseen. — Karkeasti yleistäen Suomessa mennään pörssiin, kun yritys on iso. Ruotsissa tuntuu, että yritykset menevät pörssiin kasvaakseen isoiksi. Se on työkalu. Aiemmin keväällä helsinkiläinen Next Games ja espoolainen Remedy listautuivat Helsingin pörssiin, mutta Tähtisen mukaan ne ovat merkittävästi Nitroa suurempia yrityksiä. Kesäisin yli 30 työntekijää Virallisesti Nitrolla työskentelee 25 henkilöä. Suomalaisena pelialan yrityksenä se on keskisuuri. Tähtisen mukaan nyt kesäkaudella työntekijöitä on yli 30, sillä pelifirma työllistää aktiivisesti harjoittelijoita alan oppilaitoksista. — Osa harjoittelijoista päätyy meille pysyvästi ja osa tilapäisesti. Lupaavimmat ja sopivimmat jäävät meille töihin ja muut pyrimme auttamaan alan töihin muualle. Oman henkilöstön lisäksi Nitro ostaa osaamista muista yrityksistä ja myös ulkomailta. Ostopalveluiden käyttö on tavallista pelialalla. Tähtisen mukaan ostopalveluiden osuus kuluista on välillä kymmeniä prosentteja, välillä marginaalisen pieni. Tyypillisesti osaamista ostetaan lyhyellä aikavälillä esimerkiksi yhdeksi tai kahdeksi kuukaudeksi. Tähtisen mukaan tietynlaista osaamista ei ole käytännössä mahdollista löytää Suomesta. Esimerkiksi hän nostaa 3D-mallinnuksen ja -animoinnin, jonka suomalaiset osaajat ovat jo pitkälti peliyritysten palveluksessa. Peleillä ei yhtä julkaisupäivää Pörssiin Nitro meni rahoittaakseen omaa pelien julkaisutoimintaansa. Omien julkaisujen lisäksi yritys myy osaamistaan ja palveluja isoille pelialan toimijoille. Esimerkiksi toukokuussa Nitro solmi yli miljoonan euron arvoisen sopimuksen kansainvälisen Wargaming-yhtiön kanssa. Omista julkaisuista seuraavaksi ilmestyy Medals of War, jota Nitro tällä hetkellä testaa Ruotsin markkinoilla. Nykyään peleillä ei välttämättä ole yhtä selkeää julkaisupäivää, vaan niitä julkaistaan kuluttajien testattavaksi jo melko varhaisessa kehitysvaiheessa. Pelejä myös kehitetään pitkään sen jälkeen, kun ne on julkaistu kuluttajien saataville. — Meillä on jatkuvasti tuotannossa useita pelikonsepteja eri kehitysvaiheissa. Niitä markkinatestataan, mitataan ja arvioidaan. Lisää kilpailua Kymenlaaksoon Nitro Gamesin perustamisesta tulee syksyllä kuluneeksi kymmenen vuotta. Tähtisen tietojen mukaan Nitro olisi ollut ensimmäinen pelifirma Kaakkois-Suomessa. Sen jälkeen Kymenlaaksoon on kasvanut oma peliklusterinsa. Suomen peliala on keskittynyt vahvasti pääkaupunkiseudulle, mutta Tähtiselle on tärkeä saada nostettua Kotkaa esiin yhtenä vaihtoehtona. Mitä enemmän Kymenlaaksossa on pelialan toimijoita, sen parempi. Pelifirmat houkuttelevat alueelle pelialan ammattilaisia. — Me emme pelkää kilpailua, sillä meidän tärkein voimavaramme on työntekijät. Jos seutu näyttää elinvoimaiselta, se madaltaa osaajan kynnystä muuttaa sinne. Jos ihmiset muuttavat seudulle, he ovat luonnollisesti sitoutuneempia työntekijöitä. Tähtinen toivoo, että Nitron listautuminen omalta osaltaan auttaa nostamaan Kotkaa Suomen kartalle. Nitro Gamesin osakkeilla käydään kauppaa Tukholman pörssin Nasdaq First North -kauppapaikalla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/16/Kotkalainen%20Nitro%20Games%20listautui%20Tukholmassa%20kasvaakseen%20isommaksi%2C%20Suomessa%20viel%C3%A4%20v%C3%A4h%C3%A4n%20p%C3%B6rssiin%20menneit%C3%A4%20pelifirmoja/2017322377022/4