Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalainen Nitro Games listautui Tukholman pörssiin Kotkalainen peliyhtiö Nitro Games listautui pörssiin perjantaina. Kaupankäynti Nitro Gamesin osakkeilla alkoi perjantaina Tukholman pörssin Nasdaq First North -kauppapaikalla. Nitron perustajat toimitusjohtaja Jussi Tähtinen ja pääjohtaja Antti Villanen soittivat kaupankänytikelloa Tukholmassa perjantaina. Mobiilipeleistään tunnettu Nitro suunnittelee ryhtyvänsä julkaisemaan pelejään itse aiempaa enemmän. — Me näemme listautumisen Nasdaq First Northissa seuraavana kehitysaskeleena yrityksellemme, Tähtinen kertoo kauppapaikan tiedotteessa. Huhtikuussa Tähtinen kertoi Kymen Sanomille, että Nitroa kohtaan on osoitettu kiinnostusta nimen omaan Ruotsissa. Muun muassa siksi listautumispaikaksi valittiin Tukholma. Hiljattain toinenkin suomalainen peliyhtiö listautui pörssiin Nasdaq First Northin markkinapaikalla. Espoolainen Remedy Entertainment listautui Helsingin pörssiin toukokuun lopussa. Nitro Games perustettiin Kotkassa vuonna 2007. Tällä hetkellä yhtiö kehittää esimerkiksi sota-aiheista moninpeliä nimeltä Medals of War. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/06/16/Kotkalainen%20Nitro%20Games%20listautui%20Tukholman%20p%C3%B6rssiin/2017322376056/4