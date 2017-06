Uutinen

Kymen Sanomat: KTP:n ongelmat kasautuvat — Aleksi Tarvosen kausi vaarassa KTP:n parhaan maalintekijän ja johtavan hyökkääjän Aleksi Tarvosen jalkapallokauden jatko on vaakaladalla. Tarvonen ei ole pystynyt kunnolla harjoittelemaan koko kaudella, mutta on pelannut tahdon voimalla – ja paukuttanut siinä sivussa viisi maalia.— Olen paininut nivusvamman kanssa pitkään, mutta magneettikuvien tulos oli suoraan sanottuna shokki, Tarvonen kertoi.Tarkempi diagnoosi selviää ensi viikolla, kun Tarvonen pääsee spesialistin pakeille. KTP kohtaa huomenna Arto Tolsa -areenalla Järvenpään Palloseuran, ja sivussa on joukkueen koko kapteenisto. Saku Kvist kärsii kolmen ottelun pelikieltoa, Marko Tyyskä on tulehdusvaivan takia vielä muutaman ottelun pois ja Juho Nykänen huilaa pari-kolme viikkoa jalkavamman takia.KTP onkin jälleen hankkimassa vahvistusta ulkomailta. Nyt haaviin on jo tarttunut sveitsiläinen keskikenttäpelaaja Raël Lolala, 20. — Meiltä odotetaan menestystä, joten meidän on pakko reagoida tilanteeseen, hallituksen jäsen Jukka Mustonen kertoo.Lue lisää lauantaina Kymen Sanomista Lue koko uutinen:

