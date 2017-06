Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan kaupunkikehitysvaliokunta ei tyydy vain hyväksymään tai hylkäämään Hamina uudisti luottamushenkilöorganisaatiotaan ja lähes kaikki lautakunnat ovat nykyisin valiokuntia. Valiokunnista kaupunkikehitysvaliokuntaa luotsaava Tero Pasi (kok.) sanoo johtoajatuksensa olevan, että valiokuntatyö ei ole vain valmistelluista asioista päättämistä, vaan varsinkin valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulevat olemaan aktiivisia jo asioiden valmisteluvaiheessa. Vuorovaikutus valmistelevien virkamiesten kanssa on Pasin mukaan edellytys suunnitelmalliselle ja luottamukselliselle toiminnalle. Kaupunkikehitysvaliokunta panostaa nimensä mukaisesti Haminan kehittämiseen. — Meidän on pyrittävä edistämään kaupungin elinvoimaisuutta ja vetovoimaa. Satama ja sen ympärille rakentuva teollisuus esimerkiksi ovat Haminalle todella tärkeitä. Siellä luodaan työpaikkoja ja työpaikat tuovat asukkaita. Pasi muistuttaa, että kaupungin vetovoimaisuuteen voidaan vaikuttaa myös melko helpoilla teoilla. — Kaupungin tulee olla viihtyisä. Viheralueet on pidettävä kunnossa jo sisääntulotienvarsista alkaen. Yleinen siisteys on iso viihtyvyystekijä. Samaten rantojen ja vesialueiden kunnosta on huolehdittava. Ne rannat, jotka ovat yleisinä virkistysalueina on hoidettava kuntoon. Rannat, jotka ovat yleisen virkistyskäytön kannalta merkityksettömiä, voidaan myydä niihin rajoittuville kiinteistöille. Siten taataan niiden hoitaminen ja saadaan rahaa yleisten rantojen kunnostukseen. Useita kaupungin kiinteistöjä vaivaavat sisäilmaongelmat on Pasin mukaan saatava korjattua ja samalla on tehtävä suunnitelma, ettei niitä pääse nykyistä vauhtia syntymään. — On luotava selkeä systeemi siitä, kenelle kiinteistöjen hoito ja valvonta kuuluvat. Vauriot on havaittava ajoissa ja korjattava kunnolla. Kymen Sanomien Puheenjohtajan ääni -sarjassa esitellään kaikkien lehden levikkialueen kuntien lauta- ja valiokunnat. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

