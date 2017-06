Uutinen

Kymen Sanomat: Valtuustopuheenjohtajat unohtivat vaalirahoitusilmoituksensa Lähes 30 eteläkymenlaaksolaista valtuutettua tai varavaltuutettua on laistanut velvollisuutensa tehdä vaalirahoituksestaan ilmoitus valtiontalouden tarkastusvirastolle. Listan kärkinimet ovat Kotkan valtuuston puheenjohtaja Marika Kirjavainen (kok.) ja hänen pyhtääläinen kollegansa Osmo Kallio (sd.). Myös Haminan valtuuston II varapuheenjohtaja Kalervo Tulokas (kesk.) ei ole tehnyt ilmoitusta maanantaina päättyneeseen määräaikaan mennessä. — Oho. Kiitos tiedosta. Kun en heti ilmoitusta vaalien jälkeen tehnyt, pääsi se unohtumaan, Marika Kirjavainen selittää. Hän kertoo vaalikampanjansa kuluiksi noin 1500 euroa ja aikoo välittömästi korjata unohduksensa. Osmo Kalliolta takaraja unohtui. — Olen odottanut puolueosastoltani täsmällistä tietoa vaalikuluista. Olisin tietysti voinut jättää ilmoituksen, etteivät kuluni ylittäneet 800 euroa. Teen kuitenkin tarkemman selvityksen, Kallio selittää. Useimmat valtuutetut ja varavaltuutetut ovatkin vain ruksanneet ilmoituksesta kohdan, jossa vakuuttaa etteivät kulut ylittäneet 800 euroa. Sen yli menevät kulut ja tulot on eriteltävä tarkemmin. Kalervo Tulokas (kesk.) oli siinä luulossa, ettei ilmoitusta tarvitse tehdä lainkaan alle 800 euron jäävistä kuluista. — Se on selitys, miksi minun ilmoitustani ei sieltä löytynyt. Täytyy korjata erehdys, Tulokas selittää. Tehtyjen ilmoitusten perusteella valtuutetuista eniten kampanjointiin käytti kotkalainen Pentti Tiusanen (vas.). Hänen kulunsa 3720 euroa olivat kuitenkin pienemmät kuin edellisissä kuntavaaleissa. Samoin alenivat toiseksi kalleimman kampanjan käyneen Jari Elomaa (kok.) kulut. Hän ilmoittaa vaalimenoikseen 3432 euroa. Eniten vaalit maksoivat kuitenkin Kim Soaresille (sd.), joka tippui valtuutetun paikalta varavaltuutetuksi. Pelialan yrittäjä käytti kampanjointiin 3859 euroa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Vaalirahoitusilmoitukset löytyvät täältä. Lue koko uutinen:

